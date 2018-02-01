Появилось видео ДТП в Татарстане, в котором погибли четыре человека, включая студентов КФУ

В Сети появилось видео смертельного столкновения в в Рыбно-Слободском районе Татарстана, в котором погибли четыре человека, включая трех студентов КФУ. Напомним, ДТП случилось накануне днем, 1 февраля.

Предварительно, 21-летний водитель Ford ехал вместе с попутчиками, которые воспользовались популярным приложением для поиска водителей, в какой-то момент он на высокой скорости не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик DAF.

На месте погибли три пассажира Ford - две девушки 19 и 20 лет, а также 39-летний мужчина. Водитель иномарки скончался в больнице. Среди погибших - двое жителей Набережных Челнов, а также жители Казани и республики Башкортостан.

Одна из студенток, как уточняется в соцсетях, училась на 2-м курсе отделения информационных технологий и энергетических систем.

Сейчас идет раследование ДТП.