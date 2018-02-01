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Появилось видео ДТП в Татарстане, в котором погибли четыре человека, включая студентов КФУ

Появилось видео ДТП в Татарстане, в котором погибли четыре человека, включая студентов КФУ
16+

В Сети появилось видео смертельного столкновения в в Рыбно-Слободском районе Татарстана, в котором погибли четыре человека, включая трех студентов КФУ. Напомним, ДТП случилось накануне днем, 1 февраля.

Предварительно, 21-летний водитель Ford ехал вместе с попутчиками, которые воспользовались популярным приложением для поиска водителей, в какой-то момент он на высокой скорости не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик DAF.

 

На месте погибли три пассажира Ford - две девушки 19 и 20 лет, а также 39-летний мужчина. Водитель иномарки скончался в больнице. Среди погибших - двое жителей Набережных Челнов, а также жители Казани и республики Башкортостан.

Одна из студенток, как уточняется в соцсетях, училась на 2-м курсе отделения информационных технологий и энергетических систем.

Сейчас идет раследование ДТП.

Денис Зарипов, 02.02.2018, 11:04
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин02 февраля 2018, 11:29
Водтяел [***]
1
8
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 11:30
Садиться в машину какого-то дебила и доверить ему свою жизнь?
2
11
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 11:34
Получилось сэкономить?
3
10
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 11:37
был бы отбойник между встречными потоками - такого бы не случилось
Лучший комментарий
3
27
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 11:39
Ужас! Судя по видео ничего легковушке не мешало. Дорога пустая. Что заставило перелететь на встречку?
1
2
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 11:41
В ответ на комментарий пользователя
Садиться в машину какого-то дебила и доверить ему свою жизнь?
Развернуть
Можно подумать в автобусах безопасно.
2
10
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 11:45
В ответ на комментарий пользователя
был бы отбойник между встречными потоками - такого бы не случилось
Развернуть
Лучше б был бы водЯтел водителем и не пришлось бы пенять на отбойники или кривые дороги которые называются поворотами.
2
9
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 11:46
В ответ на комментарий пользователя
Можно подумать в автобусах безопасно.
Развернуть
В компании веселее
1
2
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 11:52
В ответ на комментарий пользователя
Садиться в машину какого-то дебила и доверить ему свою жизнь?
Развернуть
А как заранее отличить от нормального водителя? На лбу же не написано.
0
9
Согласны с автором?
Владимир02 февраля 2018, 11:54
В ответ на комментарий пользователя
Получилось сэкономить?
Развернуть
Расскажите это водителю автобуса который поехал на красный сигнал через железнодорожный переезд и застрял.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 11:56
В ответ на комментарий пользователя
Расскажите это водителю автобуса который поехал на красный сигнал через железнодорожный переезд и застрял.
Развернуть
Пиши адрес, выезжаю рассказывать
0
1
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 11:59
В ответ на комментарий пользователя
Расскажите это водителю автобуса который поехал на красный сигнал через железнодорожный переезд и застрял.
Развернуть
это где в Казани было?
0
3
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 12:04
В ответ на комментарий пользователя
Садиться в машину какого-то дебила и доверить ему свою жизнь?
Развернуть
не садись, сам же решение принимаешь
0
1
Согласны с автором?
Павел Медведев02 февраля 2018, 12:10
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
9
0
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 12:20
Эх жизнь!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 12:35
В ответ на комментарий пользователя
был бы отбойник между встречными потоками - такого бы не случилось
Развернуть
Ехал бы водила 80 км/ч, согласно погодным условиям, такого бы не случилось. Когда уже наконец дойдет, что садясь за руль, ты обязан выбирать скорость, согласно дорожным условиям, а не искать виноватых.
0
8
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 12:52
В ответ на комментарий пользователя
был бы отбойник между встречными потоками - такого бы не случилось
Развернуть
А расскажи,что бы случилось?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 12:55
В ответ на комментарий пользователя
не садись, сам же решение принимаешь
Развернуть
Вот этот дебил и выбрал себе скорость и свою судьбу и судьбу пассажиров.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 12:56
В ответ на комментарий пользователя
был бы отбойник между встречными потоками - такого бы не случилось
Развернуть
Выбирай дорогу с отбойником. Нет таких? Ну так и едь,мудила,по тем,которые есть.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 13:04
В ответ на комментарий пользователя
Выбирай дорогу с отбойником. Нет таких? Ну так и едь,мудила,по тем,которые есть.
Развернуть
Зачем обзываетесь? Нехорошо это.
0
0
Согласны с автором?

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