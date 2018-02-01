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«Изо рта шла пена»: на трассе в Татарстане мужчина погиб во время ремонта своего авто

"Изо рта шла пена": на трассе в Татарстане мужчина погиб во время ремонта своего авто
16+
Фото: скриншот www.youtube.com/watch?v=S3AX7KHaeX0

В Бавлинском районе Татарстана во время ремонта KIA Sportage от отравления угарным газом погиб 57-летний житель Краснодарского края, подробности ЧП, о котором сообщили в соцсетях, рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Инцидент случился на трассе у деревни Александровка днем 28 января.  Сотрудники ГИБДД во время патрулирования дороги заметили две машины, припаркованных на обочине, одна из них была повреждена в результате ДТП, и прикреплена к другой с помощью жесткой сцепки. Возле автомобиля находился человек, который ремонтировал колесо.

Спустя некоторое время при повторном объезде маршрута инспекторов удивило то, что автомобили стоят на том же месте, а в салоне одного из них без движения сидят два человека.

- Один из полицейских дернул ручку водительской двери, и после того, как она открылась, понял, что мужчины сидят без движения вовсе не от усталости. Салон автомобиля был наполнен дымом, который проник внутрь через поврежденный элемент выхлопной системы. Лица седоков были бледны, у одного из мужчин изо рта шла пена. У пассажира автомобиля уже отсутствовал пульс, а водитель находился в бессознательном состоянии, -сообщили в МВД.

Инспекторы вытащили водителя, оказав ему помощь, после он был госпитализирован с отравлением угарным газом. Пассажир к тому моменту уже был мертв.

Идет расследование.

N. Vildanov, 01.02.2018, 18:43
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин01 февраля 2018, 18:59
Запретить угарный газ!
7
7
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Горожанин01 февраля 2018, 19:13
Сейчас им ещё штраф выпишут кровопийцы....
10
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Горожанин01 февраля 2018, 20:56
В ответ на комментарий пользователя
мужики явно были "под газом", просто так не заметить выхлоп в салон, закемарили после пузырька...
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Не факт может просто замерзли и устали.
0
7
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Горожанин01 февраля 2018, 21:22
странная смерть....
1
6
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Горожанин01 февраля 2018, 21:46
Ордена сотрудникам! Спасли жизнь человека!
2
4
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Горожанин01 февраля 2018, 21:51
Наиль, зачем ты поменял заголовок? Про газ было органичнее и умнее. А так чернуха какая-то, впрочем, ты по ней спец.
0
9
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Наблюдатель01 февраля 2018, 21:55
Седоки!!! ))))))))
3
1
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Горожанин01 февраля 2018, 22:06
Меняли колесо, замерзли, решили погреться и уснули с усталости, а тут и смерть подкралась. Хорошо что гаишники проявили инициативу, а то обычно у них хата с краю, стараются никуда не влезать. Благодаря им водила выжил.

Интересно, водила будет отвечать за смерть второго?
4
2
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Ага01 февраля 2018, 23:04
В ответ на комментарий пользователя
Ордена сотрудникам! Спасли жизнь человека!
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За то, что мимо проехали первый раз, после того, как увидели, что буксируют из-за ДТП?
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Горожанин01 февраля 2018, 23:58
Не первая подобная смерть в корейской шалушайке, год назад примерно при таких же обстоятельствах погиб водитель такси уснувший в АЙ 40
0
0
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Горожанин02 февраля 2018, 00:20
"Лица седоков были бледны, у одного из мужчин изо рта шла пена."

Вильданов метит в пейсатели :-D
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Анатолий Рогов02 февраля 2018, 00:52
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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