«Изо рта шла пена»: на трассе в Татарстане мужчина погиб во время ремонта своего авто

В Бавлинском районе Татарстана во время ремонта KIA Sportage от отравления угарным газом погиб 57-летний житель Краснодарского края, подробности ЧП, о котором сообщили в соцсетях, рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Инцидент случился на трассе у деревни Александровка днем 28 января. Сотрудники ГИБДД во время патрулирования дороги заметили две машины, припаркованных на обочине, одна из них была повреждена в результате ДТП, и прикреплена к другой с помощью жесткой сцепки. Возле автомобиля находился человек, который ремонтировал колесо.

Спустя некоторое время при повторном объезде маршрута инспекторов удивило то, что автомобили стоят на том же месте, а в салоне одного из них без движения сидят два человека.

- Один из полицейских дернул ручку водительской двери, и после того, как она открылась, понял, что мужчины сидят без движения вовсе не от усталости. Салон автомобиля был наполнен дымом, который проник внутрь через поврежденный элемент выхлопной системы. Лица седоков были бледны, у одного из мужчин изо рта шла пена. У пассажира автомобиля уже отсутствовал пульс, а водитель находился в бессознательном состоянии, -сообщили в МВД.

Инспекторы вытащили водителя, оказав ему помощь, после он был госпитализирован с отравлением угарным газом. Пассажир к тому моменту уже был мертв.

Идет расследование.