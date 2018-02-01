Верховный суд РТ разрешил выплачивать компенсации всем родственникам погибших в ДТП

В Казани Верховный суд Татарстана признал незаконным отказ страховых компаний выплачивать компенсации за вред жизни и здоровью родственникам погибших и пострадавших в ДТП по вине водителей, об этом сообщает Газета.ru.

Суд рассмотрел жалобу Ольги и Валерии Власечевых — матери и дочери погибшей в ДТП из-за действий автомобилиста женщины, которые сразу же обратились в страховую компанию виновника: им, согласно закону об ОСАГО, полагается выплата в размере 475 тысяч рублей (500 тысяч рублей за вычетом 25 тысяч рублей на погребение).

Но страховщики в выплате отказали, объяснив это решение тем, что родственники погибшей не являются иждивенцами, то есть погибшая женщина не приходилась их кормилицей.

24 января 2017 года такое же решение принял и один из казанских судов, спустя год, 10 января 2018 года, Верховный суд РТ решил - на выплаты по ОСАГО после ДТП, в котором по вине водителя есть погибший или пострадавший, имеют право не только потерявшие кормильца иждивенцы, но и просто близкие потерпевшего: это муж или жена, родители или дети вне зависимости от их статуса.