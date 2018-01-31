В 2017 году в Татарстане каждый шестой погибший в ДТП был без ремня безопасности

В 2017 году в Татарстане каждый шестой погибший в ДТП не был пристегнут ремнем безопасности, об этом сегодня рассказал глава ГИБДД по РТ Ленар Габдурахманов.

Всего в прошлом году в Татарстане произошло 4 654 ДТП, в авариях погибло 425 человек и 5 688 пострадало. Несоблюдение мер безопасности привело к росту числа смертей на 34,2% по сравнению с 2016 годом. Количество раненых в результате аварий выросло на 40% до 231 человека.

Количество детских смертей в ДТП в прошлом году осталось на уровне 2017 года.

— Из 15 погибших детей 12 являлись пассажирами, двое — велосипедистами и один — пешеходом, — рассказал Ленар Габдурахманов.

Ближе к концу совещания глава ГИБДД заявил, что в Казани скоро откроется первый в республике круглосуточный центр оформления ДТП.