В Набережных Челнах мужчина погиб от взрыва колеса грузовика

В Набережных Челнах погиб 60-летний мужчина от взрыва колеса грузовика, сообщает местное следственное подразделение СУ СК РТ по РФ.

ЧП произошло 28 января.

- Мужчина неофициально работал на одной из площадок БСИ, бортировал колесо от «КАМАЗа». Когда он решил его откатить, колесо взорвалось. Рабочего взрывной волной отбросило на землю, - говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали в больницу, но несмотря на усилия врачей, он скончался. В настоящее время по данному факту проводится проверка.