СМИ: в России могут поменять цвета некоторых дорожных знаков

Это необходимо для улучшения их видимости

В России предложили размещать знаки ограничения скорости на салатовых щитах. Это необходимо для улучшения их видимости, пишут «Известия».

Эксперты отмечают, что водители 80% времени уделяют дороге, а 20% - отвлекаются, поэтому они могут не заметить дорожные знаки, что повышает риск ДТП.

- Использование светодиодного контура и салатового фона для знаков на автомагистралях не запрещено действующими нормативно-техническими документами, - говорится в сообщении.

Также специалисты предлагают увеличить размеры дорожных знаков на трассах. В Минтрансе РФ пояснили, что применение новаций на практике возможно уже сейчас и внесение изменений в законодательство не требуется.