В Казани столкнулись два Hyundai Solaris, пострадала 11-летняя девочка

В Кировском районе Казани столкнулись два Hyundai Solaris, в результате ДТП пострадала 11-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.

ДТП произошло в минувшие выходные в 12.30 на перекрестке улиц Кулахметова и Батыршина.

- 26-летний водитель Hyundai Solaris выехал на перекресток с улицы Кулахметова на красный сигнал светофора и столкнулся с другим автомобилем под управлением 33-летнего водителя, который не уступил дорогу, - сообщили в ведомстве.

В результате пострадала 11-летняя школьница. Девочка была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.