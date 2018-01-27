Соцсети: в центре Казани «легковушка» врезалась в стену дома и сгорела

В Казани иномарка врезалась в стену дома, а после этого загорелась. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло накануне вечером на улице Спартаковская. По словам очевидцев, машина полностью сгорела. В результате никто не пострадал. В настоящее время устанавливается причина происшествия.

Отметим, всего за минувшие сутки в Казани зарегистрировано 280 ДТП, из них 4 ДТП с пострадавшими.