В центре Казани отлетевшее от грузовика колесо разбило ехавшую за ним легковушку

Накануне вечером в центре Казани у бетономешалки во время движения оторвалось колесо. После чего оно влетело в ехавший за грузовиком легковой автомобиль Peugeot. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло около 22 часов вечера на улице Вишневского. Водитель и пассажиры легковушки не пострадали, при этом передняя часть автомобиля была сильно разбита.

Позже водитель Peugeot рассказал в соцсетях, что не заметил летящее колесо из-за того, что его ослепил фарами встречный грузовой автомобиль.