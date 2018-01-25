В Казани Mercedes насмерть сбил девушку

В казанском поселке Чебакса водитель Mercedes насмерть сбил 25-летнюю девушку, об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Наезд случился накануне в 23:45, девушка внезапно выбежала на дорогу, ее сбила немецкая иномарка. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Отмечается, что девушка переходила дорогу в неположенном месте, светоотражающих элементов на ее одежде не было. При этом водитель Mercedes ехал с превышением скорости.