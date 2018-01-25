В Татарстане приостановят работу двух ледовых переправ‍

В Татарстане 26 января будут закрыты две ледовые переправы через реки Волга и Кама, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Переправа через Волгу от поселка Старое Аракчино до села Верхний Услон будет закрыта с 10:00 до 12:00, переправа через Каму от села Покровское до поселка Красный Ключ Елабужского района будет приостановлена с 13:30 до 15:00.

Решение о закрытии переправ было принято из-за запланированных тренировок территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Казани, а также Верхнеуслонского и Елабужского районов. Экстренные службы будут отрабатывать ликвидацию последствий происшествия на переправе с участием автомобилей.