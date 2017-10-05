В Татарстане пьяный водитель на «Ладе» пытался задним ходом скрыться от погони ГИБДД

В Актанышском районе Татарстана пьяный 40-летний водитель "ВАЗ 2199" пытался скрыться от погони сотрудников ГИБДД задним ходом, об этом сообщили в отделе пропаганды ведомства.

20 января в Актанышском районе сотрудники полиции заметили автомобиль, выезжавший на полосу встречного движения, при этом не остановившийся по требованию сотрудников ГИБДД. Полицейские начали погоню.

- При въезде в село Актаныш водитель остановился и начал двигаться в обратном направлении задним ходом. Полицейские развернулись и продолжили преследовать его. Вскоре экипаж настиг нарушителя, - отметили в ГИБДД.

Выяснилось, что у водителя содержание паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе превысило допустимое значение почти в 7 раз.

На водителя возбудили административное дело, ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на на срок до 2 лет.