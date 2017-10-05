В Казани скончался водитель «Лады», который на «встречке» врезался в грузовик

В Казани в больнице скончался 47-летний мужчина, который 16 января на "Ладе" 9-й модели врезался в грузовик, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, 16 января в 16:55 водитель "Лады" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся грузовиком DAF, за рулем которого был 37-летний житель Екатеринбурга.

- Водитель легкового авто получил сильнейшие травмы, от полученных травм он скончался в больнице №7 23 января, - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас продолжается расследование ДТП.