В Татарстане из-за снегопада погибли два водителя

В Нижнекамском районе Татарстана накануне вечером во время сильного снегопада столкнулись "Nissan Note" и "Лада" 10-й модели, в результате погибли оба водителя. Об этом сообщили в МВД по РТ.

Предварительно, в 22:20 28-летний водитель Nissan в условиях снегопада выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с "Ладой", за рулем которой был 21-летний водитель.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водители обоих авто, трое пассажиров "десятки" с черепно-мозговыми травмами, сотрясением головного мозга и ушибами были доставлены в больницу.