Около «Тандема» мужчина выпал из окна на припаркованный автомобиль и погиб

В Казани на проспекте Ибрагимова накануне погиб 77-летний пенсионер, который выпал из окна 9 этажа на припаркованный автомобиль. Об этом сообщил источник ProKazan.ru

- Около 3 часов ночи 22 января мужчина выпал из окна своей квартиры, приземлившись на припаркованную KIA Optima. От полученных травм пенсионер скончался на месте, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту Следственный комитет начал доследственную проверку.