В Казани установили кнопочный светофор на «зебре», где насмерть сбили студентку КФУ

При этом люди по-прежнему идут через переход, не пользуясь им

В Казани на улице Гвардейская у остановки "Кафе Сирень" установили новый светофор для пешеходов, осенью здесь насмерть сбили студентку КФУ. О светофоре сообщил народный корреспондент Игорь Коковин.

Теперь, чтобы перейти оживленную проезжую часть, пешеходам нужно нажать специальную кнопку, установленную рядом с переходом и дождаться разрешающего сигнала. При этом люди по-прежнему идут через переход, не пользуясь светофором.

- Раньше на этом участке действовал только знак пешеходного перехода и разметка "зебра". Но теперь, когда заработал светофор "по требованию", люди идут по привычке, даже не смотрят по сторонам. Да и кнопку еще нужно заметить, ведь никаких табличек на месте нет, - расссказал казанец.

Нерегулируемый пешеходный переход около остановки "Кафе Сирень" — одно из самых опасных мест в Советском районе. За год здесь произошло 8 ДТП, среди которых четыре наезда на пешеходов. Причем 2 наезда завершились смертью пострадавших. Напомним, днем 15 сентября женщина на KIA Rio сбила студентку на этом участке, она позже скончалась в больнице.

- Из-за большого потока горожан и оживленного движения транспорта, приняли решение установить здесь светофор, - сообщили в пресс-службе администрации Советского района.