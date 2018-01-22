Появилось видео, как в Казани «красный автобус» сбил бегущую по «зебре» пенсионерку

В Казани на Советской площади 61-летний водитель "красного автобуса" №33 сбил 84-летнюю женщину, которая переходила пешеходный переход, побежав перед самым наездом. Видеозапись предоставил народный корреспондент ProKazan.ru, подробности ProKazan.ru сообщили в ГИБДД.

По данным ГИБДД, в 12:07 напротив дома №2 по улице Космонавтов водитель автобуса при включении зеленого света не уступил дорогу и сбил женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП пенсионерка получила ушиб грудной клетки и травму живота, - сообщили в ГИБДД.

Пострадавшую госпитализировали.