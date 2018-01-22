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Появилось видео, как в Казани «красный автобус» сбил бегущую по «зебре» пенсионерку

Появилось видео, как в Казани "красный автобус" сбил бегущую по "зебре" пенсионерку
16+
Фото: скриншот

В Казани на Советской площади 61-летний водитель "красного автобуса" №33 сбил 84-летнюю женщину, которая переходила пешеходный переход, побежав перед самым наездом. Видеозапись предоставил народный корреспондент ProKazan.ru, подробности ProKazan.ru сообщили в ГИБДД.

По данным ГИБДД, в 12:07 напротив дома №2 по улице Космонавтов водитель автобуса при включении зеленого света не уступил дорогу и сбил  женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП пенсионерка получила ушиб грудной клетки и травму живота, - сообщили в ГИБДД.

Пострадавшую госпитализировали.

ProKazan.ru, 23.01.2018, 13:38
Тэги: ДТП, Народная новость
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Комментарии

Горожанин23 января 2018, 13:47
Води ла просто у род...
Лучший комментарий
3
36
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Горожанин23 января 2018, 13:52
Сажать сажать! 3 года пусть думает
3
17
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Горожанин23 января 2018, 13:54
Опять чернота за рулем наверное ,да?
2
22
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Вредный23 января 2018, 13:55
В ответ на комментарий пользователя
Опять чернота за рулем наверное ,да?
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Да.
2
13
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Горожанин23 января 2018, 14:00
Конечно бабушки «бегают» по проезжей части, где ни попадя... но в данном случае, она переходила на зелёный!!!! Водитель - Урод!!!!!
1
29
Согласны с автором?
Вредный23 января 2018, 14:08
В местной, силиконовой долине нано-ино-полис, не могут придумать, какой нибудь коммутатор по. GSM например, управления для.автобуса общественного транспорта. Например звуковое предупреждение водителя, что ему лучше движение не начинать, так как загорелся сигнал.для пешеходов или предупреждение схода с полосы и ограничение по скорости и.д. Или там всё еще на роботами издеваются?
2
6
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Горожанин23 января 2018, 14:12
Так там хоть и пешеходный, но светофор же красный горит.
0
8
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Горожанин23 января 2018, 14:22
В ответ на комментарий пользователя
Так там хоть и пешеходный, но светофор же красный горит.
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У тебя права есть? Если да, выбрось их и не езди, ибо:

1. Пешеход имеет право закончить переход, начатый на зеленый
2. Перед началом движения водитель обязан убедиться, что не создает этим помех для других участников движения

Водитель автобуса нарушил эти пункты правил, пешеход не нарушил ни одного.
3
13
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Чак Чак Норрисс23 января 2018, 14:37
Идет охота на пенсионеров-пешеходов,проверка на быстроту реакции.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 14:41
В ответ на комментарий пользователя
У тебя права есть? Если да, выбрось их и не езди, ибо:

1. Пешеход имеет право закончить переход, начатый на зеленый
2. Перед началом движения водитель обязан убедиться, что не создает этим помех для других участников движения

Водитель автобуса нарушил эти пункты правил, пешеход не нарушил ни одного.
Развернуть
Ну бабушка тоже хороша...пошла на желтый, не оглядываясь. Я не оправдываю водителя, он свое получит...но бабушка тоже должна свои силы рассчитывать, все же 84 года.
3
7
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Горожанин23 января 2018, 14:47
В ответ на комментарий пользователя
У тебя права есть? Если да, выбрось их и не езди, ибо:

1. Пешеход имеет право закончить переход, начатый на зеленый
2. Перед началом движения водитель обязан убедиться, что не создает этим помех для других участников движения

Водитель автобуса нарушил эти пункты правил, пешеход не нарушил ни одного.
Развернуть
Это ты бестолочь, хотел показать себя умным в итоге облажался - пункт ПДД 4.6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).
6
7
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Горожанин23 января 2018, 14:49
сто пудов уж узбек за рулем! Пусть бабушка поправляется!
1
3
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Горожанин23 января 2018, 14:58
В ответ на комментарий пользователя
Это ты бестолочь, хотел показать себя умным в итоге облажался - пункт ПДД 4.6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).
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Не прокатит ваш аргумент. Водила как лицо, управляющее средством повышенной опасности прекрасно видел пешехода и мог предотвратить наезд. Он только начинал движение от светофора. Бабуля перешла уже линию разделяющую потоки и должна была закончить переход улицы. Водила должен отвечать!
2
11
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Konstantin23 января 2018, 15:16
Давно пора предусмотреть ответственность пешеходов за нарушение ПДД.ю а именно возмещение расходов на ремонт автомобиля и 100 % произойдет уменьшение ДТП с участием пешеходов.
3
5
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Горожанин23 января 2018, 15:44
В ответ на комментарий пользователя
У тебя права есть? Если да, выбрось их и не езди, ибо:

1. Пешеход имеет право закончить переход, начатый на зеленый
2. Перед началом движения водитель обязан убедиться, что не создает этим помех для других участников движения

Водитель автобуса нарушил эти пункты правил, пешеход не нарушил ни одного.
Развернуть
Нет в ПДД таких пунктов которые ты привел. И нет "Прав", есть водительское удостоверение.
1
3
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Горожанин23 января 2018, 15:48
Погода очень сложная для езды. Но сам становился свидетелем,как автобусы на светофоре в центре несутся на высокой скорости. Зачем,где голова ?
0
0
Согласны с автором?
Citizen23 января 2018, 15:53
жизнь важнее куска метала, надо просто понимать какая ответственность ложится на человека когда он садится за руль.
0
2
Согласны с автором?
1323 января 2018, 17:19
то ли гайцы дебилы то ли автор!! поток на лево пошел им зеленый загорелся!!!! пешеходам там в это время красный горит!!! бабка на красный бежала!!!! и водилу снова виновным делают!!!
3
1
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Горо23 января 2018, 19:24
Бабки когда научатся смотреть на идущий транспорт , жизнь вообще старухам не допога
0
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Горожанин23 января 2018, 20:25
Водила кино смотрел некгда ему дорогу смотреть
0
0
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Горожанин23 января 2018, 22:03
Опять чуркистан отличился
0
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Горожанин23 января 2018, 22:03
В ответ на комментарий пользователя
Опять чернота за рулем наверное ,да?
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посмотрите сводку новостей по ДТП. Вы казанцы и сами отлично справляетесь, попадая в аварии и сбивая людей. Можно подумать местные лучше водят!
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