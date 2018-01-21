Подробности смертельного ДТП под Казанью: лишенный прав водитель «Лады» врезался в 4 авто

На месте столкновения погиб как он сам, так и его пассажир

Стали известны подробности смертельного ДТП под Казанью, которое произошло накануне поздно вечером, выяснилось, что водитель "Лады Приора", лишенный водительских прав, столкнулся с четырьмя авто. Об этом сообщил источник ProKazan.ru, также подробности появились в соцсетях.

По данным ГИБДД, в 20:30 на 23 км трассы "Казань–Малмыж" в Высокогорском районе 35-летний водитель "Лады Приора", ехавший со стороны Казани, выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с Nissan Qashqai и встречным ВАЗ-2114.

- После этого произошло лобовое столкновение со встречными Hyundai Solaris и ВАЗ-2114, двигавшимися во встречном направлении, - сообщили ProKazan.ru.

В результате на месте погибли водитель "Лады Приора" и его 48-летний пассажир, трое человек из Hyundai Solaris, включая 6-летнюю девочку, были госпитализированы. 36-летний водитель Hyundai госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с травмой живота, его 38-летняя пассажирка – в состоянии средней тяжести с ушибом грудной клетки, а девочка доставлена в больницу с легкими ушибами.

Идет расследование.