В Татарстане сотрудники ГИБДД помогли вытащить Hyundai, застрявший в снегу после ДТП

В Мамадышском районе Татарстана двое сотрудников ГИБДД Василь Валиев и Нияз Нафиков помогли вытащить из сугроба застрявший Hyundai Solaris, об этом сегодня сообщили в отделе пропаганды ведомства.

По данным инспекции, соотрудники ГИБДД увидели, как двигавшийся им навстречу корейский автомобиль начало заносить, после чего он перевернулся, но снова встал на колеса и съехал в кювет.

- Помимо женщины-водителя в салоне находился ее 13-летний сын. К счастью, они не пострадали, а автомобиль получил незначительные повреждения – было пробито заднее колесо. Транспортное средство увязло в снегу и с возвращением на проезжую часть возникли проблемы, - сообщили в инспекции.

Инспекторы остановили проезжавший мимо грейдер, который вытащил автомобиль на дорогу, после чего заменили поврежденное колесо. Женщина на Hyundai продолжила свой путь.

О поступке инспекторов стало известно спустя лишь несколько дней из пришедшего в ведомство благодарственного письма, по словам спасенной женщины, она надеется, что таких инспекторов будет становиться все больше.