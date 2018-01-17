Глава узбекской диаспоры в РТ: «Сгоревший в Казахстане автобус ехал не в Казань»

Сгоревший в Казахстане автобус, в котором погибли 52 человека, ехал не в Казань, а в Самару. Об этом сообщил глава узбекской диаспоры в РТ Абдуманоб Абдусаттаров.

- Только что все уточнил. С 375-м государственным номером «Казахстан» это был маршрутный автобус Шымкент— Самара. До Самары они ехали, не в Казань. Там были наши соотечественники, они в этой трагедии сгорели, - цитирует «Бизнес Онлайн» слова Абдусаттарова.

Однако некоторые СМИ сообщают, что автобус ехал в Оренбург.

Напомним, трагедия произошла сегодня утром. В автобусе находились 57 человек. Выбраться удалось пятерым, в том числе трем водителям, остальные погибли на месте. Отметим, что автобус не получал лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки.