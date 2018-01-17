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Глава узбекской диаспоры в РТ: «Сгоревший в Казахстане автобус ехал не в Казань»

Глава узбекской диаспоры в РТ: «Сгоревший в Казахстане автобус ехал не в Казань»
16+
Фото: КЧС МВД Казахстана

Сгоревший в Казахстане автобус, в котором погибли 52 человека, ехал не в Казань, а в Самару. Об этом сообщил глава узбекской диаспоры в РТ Абдуманоб Абдусаттаров.

- Только что все уточнил. С 375-м государственным номером «Казахстан» это был маршрутный автобус Шымкент— Самара. До Самары они ехали, не в Казань. Там были наши соотечественники, они в этой трагедии сгорели, - цитирует «Бизнес Онлайн» слова Абдусаттарова.

Однако некоторые СМИ сообщают, что автобус ехал в Оренбург. 

Напомним, трагедия произошла сегодня утром. В автобусе находились 57 человек. Выбраться удалось пятерым, в том числе трем водителям, остальные погибли на месте. Отметим, что автобус не получал лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки.

Люция Кашапова, 18.01.2018, 17:48
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин18 января 2018, 17:58
"Глава узбекской диаспоры в РТ: «Сгоревший в Казахстане автобус ехал не в Казань»"... А-а-а, ну ладно тогда...
2
16
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Горожанин18 января 2018, 18:00
какая разница куда он ехал? что за маниакальная одержимость все новости в мире прикручивать к казани? казань не центр мироздания, поймите уже!
Лучший комментарий
2
32
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2018, 18:32
В ответ на комментарий пользователя
какая разница куда он ехал? что за маниакальная одержимость все новости в мире прикручивать к казани? казань не центр мироздания, поймите уже!
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Ну как же, здесь щастье, здесь.нирвана к минихана. :-P
1
9
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Горожанин18 января 2018, 19:21
Автобус сгорел с узбеками..?
3
5
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2018, 19:47
В ответ на комментарий пользователя
Автобус сгорел с узбеками..?
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Да прикинь.... водители бросили своих горящих пасажиров и сами спаслись B-|
0
5
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Горожанин18 января 2018, 19:58
не понятная ситуация, как 52 человека не смогли выбраться из автобуса!!!?
там что окна из брони, двери заварены?
0
5
Согласны с автором?
Горожанин18 января 2018, 20:13
В ответ на комментарий пользователя
не понятная ситуация, как 52 человека не смогли выбраться из автобуса!!!?
там что окна из брони, двери заварены?
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Они спали
1
0
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Ильнур Рамазанов18 января 2018, 20:33
Людей жалко,ужасная смерть. Но нах к нам ехать? В начале 90-х узбеки выгнали фактически всех представителей других национальностей. ,а теперь к нам ломятся. Выгоняли-теперь и сами не лезьте к нам.
1
6
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Горожанин18 января 2018, 21:17
Хотя бы объяснили бы по какому принципу удаляются комментарии? Написала узбекскую поговорку(+текст на русском). И удалили коммент. Узбекский похож на татарский. На данном ресурсе нельзя писать на татарском? Очень милое явление для Татарстана, если это так. Правильно говорят (пишу по русски чтоб не удалили, поговорка татарская): татары сами едят головы татар.
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0
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Друг18 января 2018, 21:28
Пусть земля будет пухом. Неважно кто был куда ехал .
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