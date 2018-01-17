В центре Казани перед зданием Пенсионного фонда появится платная парковка

Она начнет действовать с 1 февраля

В центре Казани перед зданием Пенсионного фонда и по улице Некрасова появится новая платная парковка, об этом рассказал народный корреспондент Марат, подробности сообщили в пресс-службе мэрии города.

По данным исполкома, на участке в заездных карманах перед домом №9 по ул.Некрасова и перед зданием Пенсионного фонда появится платная парковка на 26 машино-мест, которая начнет работать с 01 февраля.

- Территория перед памятником Муллануру Вахитову является тротуаром, организация муниципальной парковки на данном участке не планируется, - говорится в официальном ответе исполкома.

По данным мэрии, введение платных муниципальных парковок в целом улучшило транспортную ситуацию в городе. Статистические данные показывают, что пропускная способность основных магистральных улиц увеличилась на 18%, средняя скорость движения на 5 км/ч, а время проезда на этих улицах сократилась как минимум на 5-10 минут.

Напомним, всего в начале года в Казани появятся 13 новых платных парковок.