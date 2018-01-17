В Казани иномарка сбила мужчину, ожидавшего автобуса на остановке

В Казани сегодня утром на остановке "Улица Шмидта" иномарка сбила мужчину, ожидавшего автобуса. Об этом происшествии сообщили очевидцы в соцсетях, наезд случился около 8 часов утра.

- Машина прошла рядом с самим остановочным павильоном и врезалась в сугроб. В результате ДТП пострадал мужчина. Ему оказали помощь медики из оперативно прибывшей на место аварии скорой помощи, - отметил свидетель.

Пострадавшего госпитализировали, ГИБДД ведет расследование.