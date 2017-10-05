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Рустам Минниханов выступил в защиту тюнингованных автомобилей

Рустам Минниханов выступил в защиту тюнингованных автомобилей
16+
Фото: prav.tatar.ru
Он призвал стимулировать появление на дорогах измененных моделей советских машин

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе Совета по предпринимательству защитил тюнингованные автомобили, поручив ГИБДД рассмотреть зарубежный опыт регистрации переоборудования автомобилей. Об этом он заявил после просьбы одного из бизнесменов.

По словам главы проекта "Автоностальгия" Роберта Агзамова, они занимаются переоборудованием современных автомобилей под классические советские ретро-автомобили. При этом сейчас правительством России могут быть ужесточены правила регистрации транспортных средств, что нанесет серьезный удар по бизнесу в сфере переоборудования транспортных средств как в Татарстане, так и в других регионах.

Минниханов поддержал бизнесмена, обратившись к главе ГИБДД РТ Ленару Габдурахманову.

- Надо стимулировать, чтобы на наших дорогах были модели советских автомобилей, которые отвечают сегодняшним требованиям по безопасности. Это было бы неплохо. Я понимаю, что вы человек, который должен работать в существующих регламентах. Но мы понимаем, что мы не можем отказаться от этих автомобилей — "Волга", "ГАЗ-69". Если есть возможность не из старья восстановить, а сделать облик. Я могу прокатить вас, товарищ начальник ГИБДД, на "Победе". Ты поедешь на "Победе", а я поеду на переделанной Honda. Мы сравним тормозной путь, другие вещи. Но ты должен достичь тех же результатов на подлиннике, и мнение немножко поменяется после этого, - заявил Рустам Минниханов.

N. Vildanov, 15.01.2018, 15:04
Тэги: Рустам Минниханов
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Комментарии

Ага15 января 2018, 15:11
Эта "проблема" так понятна и близка простому большинству!
Лучший комментарий
1
34
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115 января 2018, 15:13
Мне тоже кажется что тюнинг в рамках вполне можно легализовать. элементарные красивые элементы действительно смотрятся красиво.
и совсем другое такие прибамбасы как например прямоток от кооторого не спит пол города... это действительно нужно запрещать.
1
12
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 15:18
смотришь зарубежные программы по тюнингу и переделок авто, и думаешь почему у нас так нельзя!? у "них" даже с помойки машины/мотоциклы (найдиные) превращают в конфетку и без проблем регестрируют в органах.
1
9
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 15:22
В ответ на комментарий пользователя
смотришь зарубежные программы по тюнингу и переделок авто, и думаешь почему у нас так нельзя!? у "них" даже с помойки машины/мотоциклы (найдиные) превращают в конфетку и без проблем регестрируют в органах.
Развернуть
Потому что в нашей стране умеют только запрещать.
0
16
Согласны с автором?
12815 января 2018, 15:23
В ответ на комментарий пользователя
смотришь зарубежные программы по тюнингу и переделок авто, и думаешь почему у нас так нельзя!? у "них" даже с помойки машины/мотоциклы (найдиные) превращают в конфетку и без проблем регестрируют в органах.
Развернуть
Недавно читал, как где-то в Европе для инвалида колясочника предприятие специально экскаватор переделало, чтоб у него кабина на землю опускалась. Причём, деньги на модернизацию выделило государство У нас такую переделку очень сложно зарегистрировать
0
4
Согласны с автором?
12815 января 2018, 15:25
В ответ на комментарий пользователя
Недавно читал, как где-то в Европе для инвалида колясочника предприятие специально экскаватор переделало, чтоб у него кабина на землю опускалась. Причём, деньги на модернизацию выделило государство У нас такую переделку очень сложно зарегистрировать
Развернуть
Вот
0
2
Согласны с автором?
12815 января 2018, 15:29
В ответ на комментарий пользователя
https://
0
2
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 15:30
В ответ на комментарий пользователя
Недавно читал, как где-то в Европе для инвалида колясочника предприятие специально экскаватор переделало, чтоб у него кабина на землю опускалась. Причём, деньги на модернизацию выделило государство У нас такую переделку очень сложно зарегистрировать
Развернуть
о чем и речь! Я думаю народ будет рад если внесут поправки в плане переделок автомашин и мотоциклов. Надеюсь Минниханов даст толчок.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 15:34
В ответ на комментарий пользователя
https://www.youtube.com/watch?v=bsKWEhC5184
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все правильно,он что не человек,он тоже хочет зарабатывать! Такие люди вызывают только уважение!
0
4
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Горожанин15 января 2018, 15:50
видел такое, в казани, когда на свадьбе ездила киа опирус стилизованная под газ-21. ничего, кроме отвращения, такая реплика не вызыват. всё равно что китайские подделки под лексусы и бмв.
правильно говорят, карганын кyзе букка тошэ
0
4
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Горожанин15 января 2018, 16:08
Че пацаны БПАН?
Наканецта свою униженную чепырку закатаю тонировочкой в круг, Минниханов разрешил.
3
2
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Горожанин15 января 2018, 16:09
пиридсидатель колхоза.
мне стыдно, хотя я вроде и не виноват в этом бардаке.
свалю в сан франсиско и забуду этот татасран, как страшный сон.
0
4
Согласны с автором?
Хатуль Мадан15 января 2018, 16:21
В ответ на комментарий пользователя
Че пацаны БПАН?
Наканецта свою униженную чепырку закатаю тонировочкой в круг, Минниханов разрешил.
Развернуть
И до первого поста. Потом сдирать по кругу )

Быдло не понимает разницы между тюнингом и тонировкой :-D
0
2
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Горожанин15 января 2018, 16:43
вот же гондурас
0
2
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 17:09
В ответ на комментарий пользователя
Че пацаны БПАН?
Наканецта свою униженную чепырку закатаю тонировочкой в круг, Минниханов разрешил.
Развернуть
у вас пошлое представление о тюнинге
1
4
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 17:10
В ответ на комментарий пользователя
пиридсидатель колхоза.
мне стыдно, хотя я вроде и не виноват в этом бардаке.
свалю в сан франсиско и забуду этот татасран, как страшный сон.
Развернуть
в сан франсиско вас буду любить в попу, а вы кричать слава путину
5
1
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 17:10
В ответ на комментарий пользователя
о чем и речь! Я думаю народ будет рад если внесут поправки в плане переделок автомашин и мотоциклов. Надеюсь Минниханов даст толчок.
Развернуть
о том и речь, не о четырках уж!
0
2
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 17:11
В ответ на комментарий пользователя
Потому что в нашей стране умеют только запрещать.
Развернуть
ну это не правда, никто в границы чужие не лезет.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 17:11
В ответ на комментарий пользователя
https://www.youtube.com/watch?v=bsKWEhC5184
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очень круто! нам нужно больше пространства для творчества! тем более ворлд скилз не за горами!
1
0
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 17:44
Есть здесь грамотный переводчик с миннихановского? А то речь его вообще не понял, один на победе, другой на хонде, чего он вообще имел ввиду ??
0
3
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 19:26
В ответ на комментарий пользователя
смотришь зарубежные программы по тюнингу и переделок авто, и думаешь почему у нас так нельзя!? у "них" даже с помойки машины/мотоциклы (найдиные) превращают в конфетку и без проблем регестрируют в органах.
Развернуть
Не так уж и без проблем - не болтай!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 19:36
Не надо тарантасы на дороги выпускать.А то и тройки коней так на улицах.появятся и всадники.
0
0
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