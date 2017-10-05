Рустам Минниханов выступил в защиту тюнингованных автомобилей

Он призвал стимулировать появление на дорогах измененных моделей советских машин

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе Совета по предпринимательству защитил тюнингованные автомобили, поручив ГИБДД рассмотреть зарубежный опыт регистрации переоборудования автомобилей. Об этом он заявил после просьбы одного из бизнесменов.

По словам главы проекта "Автоностальгия" Роберта Агзамова, они занимаются переоборудованием современных автомобилей под классические советские ретро-автомобили. При этом сейчас правительством России могут быть ужесточены правила регистрации транспортных средств, что нанесет серьезный удар по бизнесу в сфере переоборудования транспортных средств как в Татарстане, так и в других регионах.

Минниханов поддержал бизнесмена, обратившись к главе ГИБДД РТ Ленару Габдурахманову.

- Надо стимулировать, чтобы на наших дорогах были модели советских автомобилей, которые отвечают сегодняшним требованиям по безопасности. Это было бы неплохо. Я понимаю, что вы человек, который должен работать в существующих регламентах. Но мы понимаем, что мы не можем отказаться от этих автомобилей — "Волга", "ГАЗ-69". Если есть возможность не из старья восстановить, а сделать облик. Я могу прокатить вас, товарищ начальник ГИБДД, на "Победе". Ты поедешь на "Победе", а я поеду на переделанной Honda. Мы сравним тормозной путь, другие вещи. Но ты должен достичь тех же результатов на подлиннике, и мнение немножко поменяется после этого, - заявил Рустам Минниханов.