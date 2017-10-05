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Подробности ДТП с погибшей девушкой в Казани: у водителя «Лады» было 56 штрафов

Подробности ДТП с погибшей девушкой в Казани: у водителя "Лады" было 56 штрафов
16+
Фото: соцсети

Стали известны подробности смертельного ДТП в казанском поселке Петровский, в результате которого погибла 21-летняя девушка, выяснилось, что у 20-летнего водителя "Лада Гранта Спорт" был водительский стаж 3 года и 56 штрафов за все это время. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- У водителя "Лады" (студента КГАСУ) при этом было 2 неоплаченных штрафа, все другие штрафы были оплачены в срок, - сообщили ProKazan.ru.

Согласно данным ГИБДД, накануне в 18:40 водитель отечественного авто на участке проезжей части напротив дома №1 по улице Кояшлы, превысив скорость, выехал на встречную полосу, где врезался в Toyota RAV4, за рулем которой ехал 38-летний водитель. После удара "легковушку" отбросило на ВАЗ-2112 под управлением 33-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

21-летняя пассажирка "Гранты" от полученных травм скончалась в "скорой", водителя этого авто с переломом бедренных костей и многочисленными ушибами, а также еще двух пассажиров этого авто  множественными тяжелыми травмами гопитализировали в больницу. Водитель Toyota получил закрытый перелом правой большеберцовой кости.

Сейчас идет расследование ГИБДД. По данным из соцсетей, погибшая девушка была невестой водителя "Лады Гранта Спорт".

Денис Зарипов, 15.01.2018, 13:27
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин15 января 2018, 13:44
А была бы балльная система штрафов, как в совке, таких убийц было бы в разы меньше.
Так что облажались нынешние гайцы с повальным штрафованием граждан - деньги проблему не решают.
Лучший комментарий
7
78
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 13:46
Можно сделать так: если в год более 20 штрафов, то снимать с регистрации.
У меня к примеру в том году не было ни одного штрафа.
+ всегда езжу с видеорегистратором.

А этих всех беспредельщиков надо лишать прав.
это потенциальные убийцы.
7
60
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 13:51
Лада Гранта Спорт- звучит уже устрашающе! Надо на ней запретить возить пассажиров.
9
20
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 13:53
Давно пора выдавать права с 21 года. Что такое 18 лет? Вчерашний ребенок без какой-либо ответственности. Сделайте обучение в автошколах более интенсивным и долгим. Показывайте каждый раз фильмы и кадры с такими авариями всем обучающимся. У нас людей на дорогах гибнет больше, чем в годы войны.
И правильно тут писали сверху, что нужно вернуть систему баллов. Все эти камеры от удащливых лишь способ пополнить свои карманы, а не попытка уменьшить такие ужасные ДТП....
Соболезнования родственникам.
7
51
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 13:56
В ответ на комментарий пользователя
А была бы балльная система штрафов, как в совке, таких убийц было бы в разы меньше.
Так что облажались нынешние гайцы с повальным штрафованием граждан - деньги проблему не решают.
Развернуть
Плавали уже с балльными карточками в 90-х годах. Полная ерунда. За деньги и меняли эти карточки и на месте откупались, отделываясь только штрафом. Штрафы, выписанные по номеру машины ( комплексами видеофиксации) как будем баллы проставлять? Собственнику машины? Или тому кто за рулем? Как это делать ? Электронно?
8
14
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 13:58
Дебилы всегда есть, были и будут. Абсолютно ни чего не поможет ни лишение прав, не снятие с регистрации.
5
13
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин15 января 2018, 13:58
Ну чо, женился?
10
4
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 14:00
В ответ на комментарий пользователя
Можно сделать так: если в год более 20 штрафов, то снимать с регистрации.
У меня к примеру в том году не было ни одного штрафа.
+ всегда езжу с видеорегистратором.

А этих всех беспредельщиков надо лишать прав.
это потенциальные убийцы.
Развернуть
Беспредельщики и без прав беспредельничают! Им это не мешает
1
17
Согласны с автором?
12815 января 2018, 14:01
В ответ на комментарий пользователя
Давно пора выдавать права с 21 года. Что такое 18 лет? Вчерашний ребенок без какой-либо ответственности. Сделайте обучение в автошколах более интенсивным и долгим. Показывайте каждый раз фильмы и кадры с такими авариями всем обучающимся. У нас людей на дорогах гибнет больше, чем в годы войны.
И правильно тут писали сверху, что нужно вернуть систему баллов. Все эти камеры от удащливых лишь способ пополнить свои карманы, а не попытка уменьшить такие ужасные ДТП....
Соболезнования родственникам.
Развернуть
Нужно ПДД в школе преподавать, пешеходы тоже ПДД частенько не соблюдают. А высвободившиеся часы отдать на обучение вождению в автошколе.
4
7
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 14:04
В ответ на комментарий пользователя
Беспредельщики и без прав беспредельничают! Им это не мешает
Развернуть
А ты предлагаешь ничего не делать, пусть люди невинные дальше гибнут?

а если твою мать завтра такой(-ая) же водитель(-ница) собьёт?

и что ты будешь делать?
1
7
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 14:06
56 штрафов за три года ? Ну и что ? Смотря за что штрафы. Может из них 48 за парковку в неположенном месте, или за нечитаемый номерной знак? Или за тонировку, или за остутствие ОСАГО. Важно по встречке не ездить, на красный свет не выезжать, пешеходов пропускать и уступать там, где обязан или обстановка диктует. Вот и все. Кто то может быть без единого нарушения всю жизнь отъездить с регистратором и гордиться этим, а потом один раз выехать на встречку и все. Все годы безштрафной езды котэ под хвост.
12
17
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 14:08
В ответ на комментарий пользователя
А ты предлагаешь ничего не делать, пусть люди невинные дальше гибнут?

а если твою мать завтра такой(-ая) же водитель(-ница) собьёт?

и что ты будешь делать?
Развернуть
А ты полагаешь, что если у такого беспредельщика забрать права он на дорогу не выедет?
4
1
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 14:08
В ответ на комментарий пользователя
Плавали уже с балльными карточками в 90-х годах. Полная ерунда. За деньги и меняли эти карточки и на месте откупались, отделываясь только штрафом. Штрафы, выписанные по номеру машины ( комплексами видеофиксации) как будем баллы проставлять? Собственнику машины? Или тому кто за рулем? Как это делать ? Электронно?
Развернуть
Вместо камер вывести на улицы гайцов, нефиг штаны просиживать да дырки в погонах под звездочки вертеть.
2
10
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 14:09
В ответ на комментарий пользователя
56 штрафов за три года ? Ну и что ? Смотря за что штрафы. Может из них 48 за парковку в неположенном месте, или за нечитаемый номерной знак? Или за тонировку, или за остутствие ОСАГО. Важно по встречке не ездить, на красный свет не выезжать, пешеходов пропускать и уступать там, где обязан или обстановка диктует. Вот и все. Кто то может быть без единого нарушения всю жизнь отъездить с регистратором и гордиться этим, а потом один раз выехать на встречку и все. Все годы безштрафной езды котэ под хвост.
Развернуть
а у тебя сколько штрафов? 156 ? и гордишься этим?
2
8
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 14:11
В ответ на комментарий пользователя
Плавали уже с балльными карточками в 90-х годах. Полная ерунда. За деньги и меняли эти карточки и на месте откупались, отделываясь только штрафом. Штрафы, выписанные по номеру машины ( комплексами видеофиксации) как будем баллы проставлять? Собственнику машины? Или тому кто за рулем? Как это делать ? Электронно?
Развернуть
Баллы выписывать владельцу корыта. Сразу решаем 2 проблемы:
1. Владелец будет очень тщательно думать, стоит ли доверять свой авто кому-либо.
2. Нищуки, ездящие поочередно на одном корыте, передерутся из-за штрафов и пойдут пешком. Ну, или купят себе по корыту, что сомнительно. То есть, минус одно корыто на дороге.
Кактатаг.
3
20
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 14:12
В ответ на комментарий пользователя
А ты полагаешь, что если у такого беспредельщика забрать права он на дорогу не выедет?
Развернуть
Государство может бороться с кем угодно, если пожелает. Задержания и посадки оппозиционеров тому яркий пример. Вместо бородача Волкова лучше бы на месяц злостных нарушителей закрывали.
Но никому нет дело, в этом государстве борются только с теми, кто представляет опасность для власти. В остальном можно творить что угодно, тебе ничего не будет.
1
8
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 14:13
В ответ на комментарий пользователя
Вместо камер вывести на улицы гайцов, нефиг штаны просиживать да дырки в погонах под звездочки вертеть.
Развернуть
По приказу путина, уже сократили гайцов на 10 тыс по всей стране, благодаря камерам кстати.
нафиг эти гайцы, когда камеры везде стоят и штрафуют.

Теперь хотят гайцов оставшихся объединить с ППС.
и оформлять дтп уже будет полиция ппс.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 14:14
В ответ на комментарий пользователя
Я бы еще на законодательном уровне запретил эти российские тазы.
Развернуть
Причем тут вообще таз, идиот? Я бы понял твой коммент, если бы на тазу спокойно люди ехали, а в них джип прилетел и всех убил. В данном случае этот урод убил бы телку в любой машине, рано или поздно. Запрещать надо не тазы. а ублюдков.
1
18
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 14:17
В ответ на комментарий пользователя
56 штрафов за три года ? Ну и что ? Смотря за что штрафы. Может из них 48 за парковку в неположенном месте, или за нечитаемый номерной знак? Или за тонировку, или за остутствие ОСАГО. Важно по встречке не ездить, на красный свет не выезжать, пешеходов пропускать и уступать там, где обязан или обстановка диктует. Вот и все. Кто то может быть без единого нарушения всю жизнь отъездить с регистратором и гордиться этим, а потом один раз выехать на встречку и все. Все годы безштрафной езды котэ под хвост.
Развернуть
Фига ты унтерменш.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 14:21
О спецы из трамваев завякали
5
3
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 14:23
В ответ на комментарий пользователя
Причем тут вообще таз, идиот? Я бы понял твой коммент, если бы на тазу спокойно люди ехали, а в них джип прилетел и всех убил. В данном случае этот урод убил бы телку в любой машине, рано или поздно. Запрещать надо не тазы. а ублюдков.
Развернуть
Дебил на любой машине убьёт кого-нибудь.
0
6
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 14:35
В ответ на комментарий пользователя
Дебил на любой машине убьёт кого-нибудь.
Развернуть
Поэтому пусть он лучше на тазу будет, чем на чем то более крепком. А кто сел к дауну в таз, от части его проблемы. Знал куда садится, не таксист же он был.
2
1
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 15:14
В ответ на комментарий пользователя
О спецы из трамваев завякали
Развернуть
О, тазовод кукарекает
0
3
Согласны с автором?
алена15 января 2018, 15:18
В ответ на комментарий пользователя
А была бы балльная система штрафов, как в совке, таких убийц было бы в разы меньше.
Так что облажались нынешние гайцы с повальным штрафованием граждан - деньги проблему не решают.
Развернуть
Зато приумножают благосостояние штрафующего
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 15:42
В ответ на комментарий пользователя
А была бы балльная система штрафов, как в совке, таких убийц было бы в разы меньше.
Так что облажались нынешние гайцы с повальным штрафованием граждан - деньги проблему не решают.
Развернуть
Почему вы думаете,что он убийца?Да такой блин мазахист убил любимую и себя покалечить решил.Че за ересть?Он ведь не нарошно подстроил аварию
1
2
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 15:57
В ответ на комментарий пользователя
Давно пора выдавать права с 21 года. Что такое 18 лет? Вчерашний ребенок без какой-либо ответственности. Сделайте обучение в автошколах более интенсивным и долгим. Показывайте каждый раз фильмы и кадры с такими авариями всем обучающимся. У нас людей на дорогах гибнет больше, чем в годы войны.
И правильно тут писали сверху, что нужно вернуть систему баллов. Все эти камеры от удащливых лишь способ пополнить свои карманы, а не попытка уменьшить такие ужасные ДТП....
Соболезнования родственникам.
Развернуть
если ему 20 лет и три года стажа, то он с 17 лет рулить начал
0
1
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 16:53
Дебил. Убил своими руками свою невесту. Она ж к нему теперь всю жизнь будет по ночам приходить
0
2
Согласны с автором?
Абдула15 января 2018, 17:13
Права всегда будут давать с 18 лет,иначе в армию будут брать с 21 года
0
1
Согласны с автором?
Дамир15 января 2018, 17:34
В ответ на комментарий пользователя
Можно сделать так: если в год более 20 штрафов, то снимать с регистрации.
У меня к примеру в том году не было ни одного штрафа.
+ всегда езжу с видеорегистратором.

А этих всех беспредельщиков надо лишать прав.
это потенциальные убийцы.
Развернуть
Бальную систему тоже надо с умом вводить, например только за серозные нарушения, а то к концу года половина таксистов и прочих перевозчиков, кто целый день за рулем, пешком ходить будут.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 17:35
В ответ на комментарий пользователя
Дебил. Убил своими руками свою невесту. Она ж к нему теперь всю жизнь будет по ночам приходить
Развернуть
И мешать?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 17:41
Как фигнёй страдать всякой типа тонировки и прочего, там гибддшники кое что рвут на себе, а как человека с 50 штрафов так управы нет...все что могут, так это кортежи пропускать да план выполнять. До тех пор пока гибдд будет заниматься почти что "коммерческой" деятельностью по сборам штрафов ни о какой безопасности речи идти в России не будет! Максимум могут стоять да документы проверять, недавно остановили меня за грязный номер (в слякотную погоду), оштрафовали за номер и за то, что бланк электронного осаго не был распечатан и не был с собой...на пустом месте 500р в копилку кому то, а у меня может за года 2-3 всего пару штрафов было за скорость. Вот и вместо реальных нарушителей просто занимаются пополнением казны. А потом дурачки на калинах людей убивают, а кто мешает тем же самым гибддшникам этого человека со штрафами поймать и наказать по всей строгости, чтобы хотя бы мозги на место встали, назначить 10 суток ареста и посидел бы подумал, авось и девушка бы жива была...
1
4
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 18:22
Мажору 5лет за убийство!
2
2
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 20:09
В ответ на комментарий пользователя
Я бы еще на законодательном уровне запретил эти российские тазы.
Развернуть
А прикинь что было бы с водилой равчика если бы они в него на паркетнике въ..бенелись, а если бы на его месте ты сидел?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 20:48
В ответ на комментарий пользователя
О спецы из трамваев завякали
Развернуть
Лучше на трамвае, чем на тазу
0
1
Согласны с автором?

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