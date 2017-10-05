Подробности ДТП с погибшей девушкой в Казани: у водителя «Лады» было 56 штрафов

Стали известны подробности смертельного ДТП в казанском поселке Петровский, в результате которого погибла 21-летняя девушка, выяснилось, что у 20-летнего водителя "Лада Гранта Спорт" был водительский стаж 3 года и 56 штрафов за все это время. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- У водителя "Лады" (студента КГАСУ) при этом было 2 неоплаченных штрафа, все другие штрафы были оплачены в срок, - сообщили ProKazan.ru.

Согласно данным ГИБДД, накануне в 18:40 водитель отечественного авто на участке проезжей части напротив дома №1 по улице Кояшлы, превысив скорость, выехал на встречную полосу, где врезался в Toyota RAV4, за рулем которой ехал 38-летний водитель. После удара "легковушку" отбросило на ВАЗ-2112 под управлением 33-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

21-летняя пассажирка "Гранты" от полученных травм скончалась в "скорой", водителя этого авто с переломом бедренных костей и многочисленными ушибами, а также еще двух пассажиров этого авто множественными тяжелыми травмами гопитализировали в больницу. Водитель Toyota получил закрытый перелом правой большеберцовой кости.

Сейчас идет расследование ГИБДД. По данным из соцсетей, погибшая девушка была невестой водителя "Лады Гранта Спорт".