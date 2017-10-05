Наверх
Появились фото страшного ДТП в Татарстане: фура размозжила «буханку»
11:09, сегодня7
Казань за неделю: страшное убийство лыжницы, исчезнувшие контейнеры и борьба за квартиры
21:06, сегодня
В Татарстане Renault столкнулась с «Ладой» и перевернулась в кювете
19:42, сегодня3
На пожаре в Казани пострадали два пятидесятилетних брата
17:17, сегодня4
Рустам Минниханов провел выходной с сыном на рыбалке
16:48, сегодня25
Рустам Минниханов поздравил главного прокурора РТ с награждением Орденом Почета
16:02, сегодня13
В Татарстане столкнулись рейсовый автобус и автомобиль: у автобуса могли отказать тормоза
14:41, сегодня5
В Казани могут начать делать обрезание с использованием клея
14:06, сегодня62
В Госдуме предложили включить пельмени в список нематериального наследия ЮНЕСКО
12:01, сегодня34
В Татарстане отремонтируют 995 домов на 6,7 млрд рублей
10:41, сегодня11
В Татарстане фура протаранила «УАЗ» с вахтовиками-нефтяниками: двое человек погибли
08:39, сегодня15
Сегодня в Казани будет снег и -9 градусов
08:22, сегодня3
Голосование на ProKazan.ru: казанцы предпочли остаться дома на новогодние праздники
18:11, 13.01.201863
Новому министру образования РТ разрешили иметь двух первых заместителей
13:50, 13.01.201821
Останки пропавшего несколько лет назад челнинца нашли под Челябинском
12:19, 13.01.20183
В Госдуме могут принять закон о явке призывников в военкоматы без повесток
11:51, 13.01.201833
В Татарстане вновь повысили плату за детские сады
10:41, 13.01.201850
В Нижнекамске суд арестовал вероятного убийцу лыжницы
10:30, 13.01.201852
Правительство РТ велело ликвидировать места, где произошло больше всего ДТП в 2017 году
09:58, 13.01.201830
В Татарстане ФСБ и МВД задержали полицейских, отпустивших под Новый год пьяного водителя
09:30, 13.01.201825
В Казани ожидается -18 градусов
09:21, 13.01.20184
В Татарстане клиенты банков задолжали свыше 46 млрд рублей‍
00:16, 13.01.201831
Глава "Камаз-Мастер" стал доверенным лицом Путина на выборах
00:09, 13.01.201811
Официально: экс-министр образования РТ стал главой Актанышского района
00:01, 13.01.201839
«Дочка» Минземимущества РТ купит 9 новых автомобилей почти на 7,5 млн рублей
18:47, 12.01.201810
СМИ: ямальская компания поставит в Татарстан 5 тонн халяльной оленины
18:21, 12.01.201841
Обзор тендеров: на пороховом заводе в Казани будут делать спутники
18:07, 12.01.20187
Дом в "Салават Купере" в Казани "раздвоился" пополам
18:00, 12.01.2018127
Появилось видео из изолятора, где содержится убийца лыжницы из Нижнекамска
17:48, 12.01.201863
У чиновников Татарстана могут забрать служебные машины
17:19, 12.01.201830
В Татарстане средняя зарплата составила 31,5 тыс рублей
16:53, 12.01.201846
В Казани убрали дорожный знак, разрешающий проезд на "красный"
16:41, 12.01.201823
В Нижнекамске мусульман позвали на прогулку в лес, где зарезали лыжницу
16:24, 12.01.201827
Исследование: водители Казани оказались менее культурными, чем в Челнах
16:19, 12.01.201818
Синоптики: в Татарстане похолодает до 31 градуса мороза
15:57, 12.01.201820
Депутат КПРФ о покупке Департаментом соцпитания Hyundai Genesis: цены ничто - имидж все!
15:45, 12.01.201832
Лидер ЛДПР Жириновский о видео «плачущей блогерши» из Нижнекамска: «Я сходил с ума»
15:27, 12.01.201817
В Татарстане пожарный на "Иж" погиб, протаранив на "встречке" Nissan
14:59, 12.01.20188
В Казани в ТЦ «Южный» закрылся магазин MediaMarkt
14:54, 12.01.201829
В Татарстане начали выдавать "путинские" выплаты за рождение первого ребенка
14:40, 12.01.201822
В Казани лыжник прокатился под стенами Кремля
14:11, 12.01.201813
В Казани за год арестовали 585 жителей за неуплату штрафов
13:51, 12.01.20188
Следственный комитет: задержанный за убийство лыжницы в Нижнекамске пытался сжечь ее
13:34, 12.01.201823
СМИ: в Казани задержали экс-первого проректора КНИТУ-КХТИ
13:18, 12.01.201815
Весной из Казани открываются прямые авиарейсы в Минск
12:48, 12.01.20182
«Рубин» досрочно вернул защитника Устинова из аренды
12:03, 12.01.20185
Задержанный за убийство лыжницы в Нижнекамске признал свою вину
11:18, 12.01.201842
СМИ: экс-чиновник из Минэкологии РТ приобрел электростанцию для майнинга криптовалют
11:08, 12.01.201810
На "Черном озере" высадят свыше 30 елей
10:59, 12.01.201822
Выселенные из Айшинского поселения РТ цыгане пожаловались в Европейский суд
10:37, 12.01.201850
СМИ: число противников абортов в России выросло втрое за 20 лет
10:20, 12.01.201816
Убийца лыжницы в Нижнекамске перед этим пытался изнасиловать другую девушку
09:59, 12.01.201811
В Татарстане парень на остановке забил до смерти мужчину
09:37, 12.01.201824
Главой Гарантийного фонда РТ стал 23-летний выпускник вузов США, Гонконга и Великобритании
09:07, 12.01.201860
В МЧС Татарстана объяснили рекомендацию не окунаться в купели до ее освящения
08:42, 12.01.201821
Минимальная цена на коньяк может вырасти более чем на треть‍
08:17, 12.01.201828
Сегодня в Казани будет без осадков
06:16, 12.01.20182
Полиция задержала предполагаемого убийцу нижнекамской лыжницы
19:01, 11.01.201860
В Казани на две недели закрыли движение около «Меги»
18:46, 11.01.201816
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Появились фото страшного ДТП в Татарстане: фура размозжила «буханку»

Появились фото страшного ДТП в Татарстане: фура размозжила «буханку»
16+
Фото: соцсети
Пользователи соцсетей выражают соболезнования родным, потерявших близких людей

В соцсетях появились фотографии аварии под Лениногорском. Как видно на фото, после удара от кабины фуры и автомобиля «УАЗ» осталась искореженная груда обломков.

Напомним, что авария произошла вчера на 4-м километре трассы Лениногорск – Карабаш. Грузовой автомобиль «Ман» выехал на встречную полосу и столкнулся с «УАЗ». В «буханке» находились рабочие-нефтяники, возвращающиеся с вахты. Погибли два человека: водитель и пассажир отечественного автомобиля.

Пользователи соцсетей выражают соболезнования родным, потерявших близких людей.

Ольга Плешкова, 14.01.2018, 11:09
Тэги: ДТП
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин14 января 2018, 12:01
В ответ на комментарий пользователя
РАЗМОЗЖИ́ТЬ [ожьжи], размозжу [ожьжю], размозжишь, совер. (к размозжать), что. Сильным ударом раздробить или сильно повредить, поранить. Размозжить голову. Ему размозжило ногу.
размозжить — Образовано приставочным способом от мозжити – толочь , восходящего к основе мозг; сочетание зг перед и (как и перед е) изменилось в зж (перед о сохраняется зг; сравним мозговой и мозжечок) … Этимологический словарь русского языка Крылова
Развернуть
Ты чо олень???
15
21
Согласны с автором?
Горожанин14 января 2018, 12:02
Жертвы ЕГЭ.
23
30
Согласны с автором?
Правдоед14 января 2018, 12:48
соболезнования семьям работяг
Лучший комментарий
2
45
Согласны с автором?
ТатарчоноК14 января 2018, 17:02
За счёт недр Татарстана дороги могли бы быть гораздо безопаснее, если бы не коррупция.. Дороги должны быть раздельными для каждого направления, чтобы два дурака специально даже не могли врезаться..
1
22
Согласны с автором?
Горожанин14 января 2018, 21:05
В ответ на комментарий пользователя
За счёт недр Татарстана дороги могли бы быть гораздо безопаснее, если бы не коррупция.. Дороги должны быть раздельными для каждого направления, чтобы два дурака специально даже не могли врезаться..
Развернуть
Какая коррупция?
Коррупция - это когда взятки берут. А тут - просто такое государственное устройство - олигархия. Кто-то ещё в 90-х захватил все средства производства , вот эти "кто-то" и жируют. А как там народ живёт им на..ть! Вы хоть все убейтесь на дорогах или помрите от плохой медицины...
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 января 2018, 21:10
Дура плешка коменты почистили где ей тыкали на ошибки
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Собираетесь ли вы купаться в купелях на Крещение?

До окончания голосования осталось:
ДаНетЕще не решил
Голосов: 1
Голосовать
Голосов: 9
Голосовать
Голосов: 0
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru