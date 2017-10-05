Появились фото страшного ДТП в Татарстане: фура размозжила «буханку»

Пользователи соцсетей выражают соболезнования родным, потерявших близких людей

В соцсетях появились фотографии аварии под Лениногорском. Как видно на фото, после удара от кабины фуры и автомобиля «УАЗ» осталась искореженная груда обломков.

Напомним, что авария произошла вчера на 4-м километре трассы Лениногорск – Карабаш. Грузовой автомобиль «Ман» выехал на встречную полосу и столкнулся с «УАЗ». В «буханке» находились рабочие-нефтяники, возвращающиеся с вахты. Погибли два человека: водитель и пассажир отечественного автомобиля.

Пользователи соцсетей выражают соболезнования родным, потерявших близких людей.