Правительство РТ велело ликвидировать места, где произошло больше всего ДТП в 2017 году

Отчет необходимо сдать до 10 сентября

Правительство Татарстана поручило Министерству транспорта РТ вместе с МВД по РТ проанализировать причины возникновения ДТП, а также устранить места их появления в 2017 году. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Также до 1 сентября минтранс РТ должен реализовать согласованный с ГИБДД РТ план по установке средств принудительного снижения скорости.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане в 2017 году в ДТП погибли 393 человека. Также ежегодно в авариях продолжают получать травмы дети. В 2017 году количество погибших детей в ДТП выросло на четверть.