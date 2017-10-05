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Правительство РТ велело ликвидировать места, где произошло больше всего ДТП в 2017 году

Правительство РТ велело ликвидировать места, где произошло больше всего ДТП в 2017 году
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Фото: архив ProKazan.ru
Отчет необходимо сдать до 10 сентября

Правительство Татарстана поручило Министерству транспорта РТ вместе с МВД по РТ проанализировать причины возникновения ДТП, а также устранить места их появления в 2017 году. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Также до 1 сентября минтранс РТ должен реализовать согласованный с ГИБДД РТ план по установке средств принудительного снижения скорости.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане в 2017 году в ДТП погибли 393 человека. Также ежегодно в авариях продолжают получать травмы дети. В 2017 году количество погибших детей в ДТП выросло на четверть.

N. Vildanov, 13.01.2018, 09:58
Тэги: ДТП
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Комментарии

Иван13 января 2018, 10:00
Перекрёсток Мусина-Ямашева требует вмешательства!
Лучший комментарий
2
25
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Горожанин13 января 2018, 10:24
Тут думать не надо и план не нужен. Сделайте просто дороги и будет всем счастье
1
11
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Горожанин13 января 2018, 10:25
Правительство, это Песошин? Или все вместе? Если вместе, то МВД и министерство транспорта входит в это ''правительство ''. Они сами себе поручили устранить, самими же созданное. 8-*
0
19
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Горожанин13 января 2018, 10:42
Гибнут в основном на однополосных междугородках..
0
20
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Горожанин13 января 2018, 10:55
Позакрывают дороги и дело сделано!
0
10
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Горожанин13 января 2018, 11:05
В ответ на комментарий пользователя
Перекрёсток Мусина-Ямашева требует вмешательства!
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Выкопать ров и залить Победиловскими нечистотами. И автомашины не пройдут и пешеходы разбегутся.
1
11
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Горожанин13 января 2018, 11:08
Полосы автобусные уберите и будет вам счастье
6
10
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Горожанин13 января 2018, 11:10
Дорога Казань-Малмыж, вдоль обочины сплошные памятники, особенно в районе Бирюлей. Дорога извилистая, одни повороты, но многие идут на обгон, несмотря на сплошную. Освещение только до Калинина, дальше темень. Установите освещение, расширьте трассу. Место позволяет. Но никто ничего не делает.
0
11
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Умнов13 января 2018, 11:36
В ответ на комментарий пользователя
Полосы автобусные уберите и будет вам счастье
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Прошло.время, настроились. Если сейчас эту структуру поломать, опять начнется бардак. Лучше дорого расширять и делать.разделенное движение. Город просто обязан расти в ''ширь.и длину '' А с воровством в инфраструктуре и муниципалитете надо бороться и его пресекать.И тогда не будет проблем в развитии города.
1
15
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Горожанин13 января 2018, 11:38
Дебилов за рулем надо ликвидировать, но это увы невозможно, они тоже размножаются. А также удащливых водителей которым плевать на пдд.
0
13
Согласны с автором?
Горожанин13 января 2018, 11:47
В ответ на комментарий пользователя
Дебилов за рулем надо ликвидировать, но это увы невозможно, они тоже размножаются. А также удащливых водителей которым плевать на пдд.
Развернуть
Дебилам же, кто то права аыдаёт. Неужто их во время учёбы нельзя отсеивать?
0
13
Согласны с автором?
Горожанинив13 января 2018, 12:53
На чистополькой около Татнефти поворот на лево запретили знак повесил прямо и на право , а на асфальте разрешающая разметка осталась
1
5
Согласны с автором?
marex13 января 2018, 14:30
В ответ на комментарий пользователя
Прошло.время, настроились. Если сейчас эту структуру поломать, опять начнется бардак. Лучше дорого расширять и делать.разделенное движение. Город просто обязан расти в ''ширь.и длину '' А с воровством в инфраструктуре и муниципалитете надо бороться и его пресекать.И тогда не будет проблем в развитии города.
Развернуть
не забудь в 5й раз путина выбрать
3
1
Согласны с автором?
marex13 января 2018, 14:32
В ответ на комментарий пользователя
Дебилам же, кто то права аыдаёт. Неужто их во время учёбы нельзя отсеивать?
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не в этой стране. инструкторы и полицаи тоже отсюда родом.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин13 января 2018, 14:34
В ответ на комментарий пользователя
Дебилам же, кто то права аыдаёт. Неужто их во время учёбы нельзя отсеивать?
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Кругом одни дебилы.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин13 января 2018, 14:35
В ответ на комментарий пользователя
не в этой стране. инструкторы и полицаи тоже отсюда родом.
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Это фиаско, братан.
0
3
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Горожанин13 января 2018, 14:43
В ответ на комментарий пользователя
На чистополькой около Татнефти поворот на лево запретили знак повесил прямо и на право , а на асфальте разрешающая разметка осталась
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приоритет знаку а не разметки.
0
2
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Горожанстод13 января 2018, 14:45
Угибдд по рт плевать - там при минике не работали , счас так же
0
1
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Горожанин13 января 2018, 15:06
В ответ на комментарий пользователя
не забудь в 5й раз путина выбрать
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Узбогойся бот. Президентом станет Собчак :-D
1
1
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Ага13 января 2018, 16:25
В ответ на комментарий пользователя
Дебилам же, кто то права аыдаёт. Неужто их во время учёбы нельзя отсеивать?
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Внесения плата "на карман" чудодейственным образом превращает дебила в нормального водителя.
0
1
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Мики хиРург13 января 2018, 17:04
Собчак Чак Чак Норрисс путь в никуда
0
0
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Горожанин13 января 2018, 17:44
В ответ на комментарий пользователя
Собчак Чак Чак Норрисс путь в никуда
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Лучше туда ,чем как сейчас " в дыру " где что ты есть , чинушам покуй.
0
0
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Горожанин13 января 2018, 19:43
Самое интересное. Если правила ПДД не нарушать, то и аварий не будет.
0
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