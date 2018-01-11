В Казани убрали дорожный знак, разрешающий проезд на «красный». Он провисел один день

Его установили без вынесения соответствующего постановления исполкома

ГИБДД Казани предписала демонтировать знак "Уступи всем, и можно направо" на перекрестке улиц Декабристов — Горсоветская, который провисел около суток, об этом говорится в сообщении автоинспекции города.

- Установка экспериментального знака "Уступи всем, и можно направо" была проведена без обязательной процедуры обсуждения проекта изменения организации дорожного движения и вынесения соответствующего постановления Исполкома г. Казани, — сообщили в ГИБДД.

В инспекции напомнили, что "технические средства организации дорожного движения должны устанавливаться с учетом требований безопасности и не должны вводить в заблуждение участников дорожного движения".

Отметим, данный знак был установлен МКУ "Автоматизированная система управления дорожным движением" Казани по согласованию с Комитетом по транспорту города, он являлся частью нового предварительного национального стандарта, который разработан АНО "Центр борьбы с пробками", известное как "Экспертный центр probok.net".

Планировалось, что этот знак в экспериментальном режиме простоит до 2020 года, после чего будет принято решение о том, включать ли их в имеющиеся ГОСТы или создать новый.

Напомним, о том, что на российских дорогах появятся несколько десятков новых дорожных знаков и табличек стало известно 12 декабря прошлого года. Среди новых знаков — "Запрет въезда на перекресток в случае затора", "Диагональный пешеходный переход", "Глухие пешеходы". ​