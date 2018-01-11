Наверх
Дом в "Салават Купере" в Казани "раздвоился" пополам
18:00, сегодня35
«Дочка» Минземимущества РТ купит 9 новых автомобилей почти на 7,5 млн рублей
18:47, сегодня5
СМИ: ямальская компания поставит в Татарстан 5 тонн халяльной оленины
18:21, сегодня15
Обзор тендеров: на пороховом заводе в Казани будут делать спутники
18:07, сегодня1
Появилось видео из изолятора, где содержится убийца лыжницы из Нижнекамска
17:48, сегодня39
У чиновников Татарстана могут забрать служебные машины
17:19, сегодня18
В Татарстане средняя зарплата составила 31,5 тыс рублей
16:53, сегодня27
В Казани убрали дорожный знак, разрешающий проезд на "красный". Он провисел один день
16:41, сегодня12
В Нижнекамске мусульман позвали на прогулку в лес, где зарезали лыжницу
16:24, сегодня26
Исследование: водители Казани оказались менее культурными, чем в Челнах
16:19, сегодня13
Синоптики: в Татарстане похолодает до 31 градуса мороза
15:57, сегодня13
Депутат КПРФ о покупке Департаментом соцпитания Hyundai Genesis: цены ничто - имидж все!
15:45, сегодня29
Лидер ЛДПР Жириновский о видео «плачущей блогерши» из Нижнекамска: «Я сходил с ума»
15:27, сегодня16
В Татарстане пожарный на "Иж" погиб, протаранив на "встречке" Nissan
14:59, сегодня8
В Казани в ТЦ «Южный» закрылся магазин MediaMarkt
14:54, сегодня22
В Татарстане начали выдавать "путинские" выплаты за рождение первого ребенка
14:40, сегодня15
В Казани лыжник прокатился под стенами Кремля
14:11, сегодня13
В Казани за год арестовали 585 жителей за неуплату штрафов
13:51, сегодня6
Следственный комитет: задержанный за убийство лыжницы в Нижнекамске пытался сжечь ее
13:34, сегодня22
СМИ: в Казани задержали экс-первого проректора КНИТУ-КХТИ
13:18, сегодня13
Весной из Казани открываются прямые авиарейсы в Минск
12:48, сегодня2
«Рубин» досрочно вернул защитника Устинова из аренды
12:03, сегодня3
Задержанный за убийство лыжницы в Нижнекамске признал свою вину
11:18, сегодня43
СМИ: экс-чиновник из Минэкологии РТ приобрел электростанцию для майнинга криптовалют
11:08, сегодня13
На "Черном озере" высадят свыше 30 елей
10:59, сегодня21
Выселенные из Айшинского поселения РТ цыгане пожаловались в Европейский суд
10:37, сегодня52
СМИ: число противников абортов в России выросло втрое за 20 лет
10:20, сегодня19
Убийца лыжницы в Нижнекамске перед этим пытался изнасиловать другую девушку
09:59, сегодня13
В Татарстане парень на остановке забил до смерти мужчину
09:37, сегодня27
Главой Гарантийного фонда РТ стал 23-летний выпускник вузов США, Гонконга и Великобритании
09:07, сегодня49
В МЧС Татарстана объяснили рекомендацию не окунаться в купели до ее освящения
08:42, сегодня21
Минимальная цена на коньяк может вырасти более чем на треть‍
08:17, сегодня30
Сегодня в Казани будет без осадков
06:16, сегодня2
Полиция задержала предполагаемого убийцу нижнекамской лыжницы
19:01, 11.01.201864
В Казани на две недели закрыли движение около «Меги»
18:46, 11.01.201815
Казанцы придумали, как измерить сексуальность линейкой и систему залпового огня от засад
18:25, 11.01.201810
Житель Татарстана отсудил у правительства РФ 4 тыс евро за три года пребывания в СИЗО
18:19, 11.01.201818
Экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина лишили контроля над «Тимер банком»
17:52, 11.01.201816
Кандидату в президенты из Казани отказали в регистрации на выборах президента РФ
17:23, 11.01.201830
В Альметьевске "УАЗ" протаранил "скорую", фельдшеру проломило голову
16:56, 11.01.201812
Завтра в Казани похолодает до 13 градусов
16:42, 11.01.20182
Казанец сообщил в полицию о голубях, из-за которых может взорваться его дом
16:34, 11.01.201821
ProKazan.ru узнал, что может появиться на месте рынка на Разъезде Восстания
16:24, 11.01.201817
В Казани задержанный парень искусал за пальцы полицейского
16:11, 11.01.201812
В Татарстане двое парней закинули водителя в багажник, вымогая деньги за ДТП
15:43, 11.01.201813
Рустам Минниханов прилетел в Турцию
15:22, 11.01.201819
В Казани суд продлил арест обвиняемым по делу «Адмирала», где погибли 19 человек
15:01, 11.01.20184
В Дербышках поезд насмерть сбил пенсионерку
15:00, 11.01.201819
Соцсети: в Советском районе Казани прорвало канализацию, затопило проезжую часть
14:15, 11.01.201820
В Нижнекамске похоронили девушку, зарезанную во время лыжной прогулки
14:04, 11.01.201829
В Татарстане неизвестные бросили щенков в завязанном мешке погибать на дороге
13:37, 11.01.201831
В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу установили забор перед лестницей
13:28, 11.01.201841
В Татарстане частично сгорела мечеть
13:19, 11.01.20188
В Татарстане банкротят компанию, на гипсовом руднике которой произошел взрыв
12:51, 11.01.20183
В Казани появился новый дорожный знак, разрешающий проезд на красный свет
12:16, 11.01.201840
В Челнах около жилых домов обрушился грунт: это сняли на видео
11:42, 11.01.20184
Первая ледовая переправа открылась в Татарстане
11:39, 11.01.2018
В Раифе появилась своя железная дорога, а ледовый городок потемнел из-за оттепели и бобров
11:25, 11.01.201814
Госпрограмма РТ по сохранению татарского языка будет действовать до 2020 года
10:55, 11.01.201846
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В Казани убрали дорожный знак, разрешающий проезд на «красный». Он провисел один день

В Казани убрали дорожный знак, разрешающий проезд на "красный". Он провисел один день
16+
Фото: архив ProKazan.ru
Его установили без вынесения соответствующего постановления исполкома

ГИБДД Казани предписала демонтировать знак "Уступи всем, и можно направо" на перекрестке улиц Декабристов — Горсоветская, который провисел около суток, об этом говорится в сообщении автоинспекции города. 

- Установка экспериментального знака "Уступи всем, и можно направо" была проведена без обязательной процедуры обсуждения проекта изменения организации дорожного движения и вынесения соответствующего постановления Исполкома г. Казани, — сообщили в ГИБДД.

В инспекции напомнили, что "технические средства организации дорожного движения должны устанавливаться с учетом требований безопасности и не должны вводить в заблуждение участников дорожного движения".

Отметим, данный знак был установлен МКУ "Автоматизированная система управления дорожным движением" Казани по согласованию с Комитетом по транспорту города, он являлся частью нового предварительного национального стандарта, который разработан АНО "Центр борьбы с пробками", известное как "Экспертный центр probok.net".

Планировалось, что этот знак в экспериментальном режиме простоит до 2020 года, после чего будет принято решение о том, включать ли их в имеющиеся ГОСТы или создать новый.

Напомним, о том, что на российских дорогах появятся несколько десятков новых дорожных знаков и табличек стало известно 12 декабря прошлого года. Среди новых знаков — "Запрет въезда на перекресток в случае затора", "Диагональный пешеходный переход", "Глухие пешеходы". ​

N. Vildanov, 12.01.2018, 16:41
Тэги: ГИБДД
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин12 января 2018, 16:46
Ага, еще бы траву курить разрешили, только не в затяг. Дай волю и всё...
9
6
Согласны с автором?
Алекс12 января 2018, 16:52
Камеру свою какую-нибудь, небось, бы не сняли. По постановлению или без...
1
9
Согласны с автором?
ага12 января 2018, 17:05
Наказать этих, которые знак повесили, самозванцы.
7
1
Согласны с автором?
jjj12 января 2018, 17:13
Недолго музыка играла...
0
7
Согласны с автором?
Горожанин12 января 2018, 17:18
Наверное, в другом месте повесят. Знак такой первый раз вижу, конечно_
3
1
Согласны с автором?
Горожанин12 января 2018, 17:32
никто от этого не пострадал)) думаю многие даже не заметили этот знак
0
1
Согласны с автором?
Горожанин12 января 2018, 17:41
в принципе, уже да, приходит время, когда пора новые знаки вводить
1
2
Согласны с автором?
Юрий12 января 2018, 17:42
В ответ на комментарий пользователя
Наверное, в другом месте повесят. Знак такой первый раз вижу, конечно_
Развернуть
Такие знаки видел уже лет так 5 назад в Киеве на некоторых перекрестках, стрелка позволяла поворачивать направо при горящем красном светофоре, но при условии того, что твой маневр никому не мешает. Тут имеет значение культура вождения.
0
6
Согласны с автором?
Горожанин12 января 2018, 17:59
В ответ на комментарий пользователя
Такие знаки видел уже лет так 5 назад в Киеве на некоторых перекрестках, стрелка позволяла поворачивать направо при горящем красном светофоре, но при условии того, что твой маневр никому не мешает. Тут имеет значение культура вождения.
Развернуть
В Донецке такие с 2010 много где висят, народ первое время тоже в непонятках был, потом привыкли, удобно.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин12 января 2018, 18:04
В ответ на комментарий пользователя
Такие знаки видел уже лет так 5 назад в Киеве на некоторых перекрестках, стрелка позволяла поворачивать направо при горящем красном светофоре, но при условии того, что твой маневр никому не мешает. Тут имеет значение культура вождения.
Развернуть
Зачем нам они? У нас если надо и так повернут ,куда захотят и когда захотят. они за рулём типа ШумаХeры и к сожалению таких много.
2
3
Согласны с автором?
Юрий12 января 2018, 19:29
В ответ на комментарий пользователя
Зачем нам они? У нас если надо и так повернут ,куда захотят и когда захотят. они за рулём типа ШумаХeры и к сожалению таких много.
Развернуть
Я поэтому и сказал - тут важна культура вождения.) Но, согласитесь, бывают случаи, когда машин нет, а ты вынужден стоять только из за запрещающего сигнала светофора.
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Где вы провели новогодние праздники - дома или отправились в путешествие?

До окончания голосования осталось:
Отдохнул(а) за границейОтдохнул(а), но в пределах РоссииДома, потому что люблю зимнюю Казань
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 8
Голосовать
Голосов: 25
Голосовать
Никуда не поехал(а), потому что денег нет
Голосов: 96
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru