В Татарстане пожарный на «Иж» погиб, протаранив на «встречке» Nissan

В Балтасинском районе Татарстана накануне утром в ДТП погиб 45-летний пожарный местной пожарной части, об этом ProKazan.ru сообщили в ГИБДД.

Предварительно, в 8:30 пожарный на "Иж" превысил скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Qashqai.

- Водитель автомобиля "Иж" от полученных травм скончался на месте происшествия, - отметили в ГИБДД.

Пассажира Nissan с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой живота доставили в Арскую ЦРБ.