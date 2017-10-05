В Казани на две недели закрыли движение около «Меги»

В Казани с 12 января закрывается движение по проспекту Камалеева, около строящегося здания №141/1. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Движение транспорта будет ограничено до 25 января.

- Это связано с устройством заездов на строительную площадку, - говорится в сообщении.

В связи с этим Исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.