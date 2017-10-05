В Альметьевске «УАЗ» протаранил «скорую», фельдшеру проломило голову

В Альметьевске сегодня утром водитель "УАЗ" протаранил "скорую помощь", ехавшую по вызову, об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ. ДТП случилось в 5:45 на улице Герцена.

Водитель "УАЗа" ехал по улице Герцена со стороны улицы Автомобилистов, при повороте налево по зеленому сигналу светофора он, не уступив, врезался во врачебный Ford Transit, который двигался со встречного направления прямо.

- 28-летняя фельдшер Альметьевской станции скорой медицинской помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга госпитализирована, - говорится в сообщении.

Сейчас в МВД возбудили административное дело, идет следствие.