В Казани инвалид угнал Mercedes у безработной

В Казани 8 января 39-летний инвалид угнал у 38-летней неработающей жительницы города Mercedes, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Ранее судимый подозреваемый с период с полуночи до 4 часов утра 8 января угнал иномарку, припаркованную по улице Сабан. Его удалось задержать спустя несколько часов,- сообщили ProKazan.ru.

По данному факту возбудили дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем", подозреваемого отпустили домой под подписку о невыезде.