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Медведев запретил выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей

Медведев запретил выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей
16+
Фото: pixabay.com

Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим постановлением утвердил изменения в Правила противопожарного режима, дополнив документ рядом новых норм и требований. Об этом сообщают "Известия".

Особое внимание в поправках уделяется защите от огня охранных зон железных дорог, а также территорий, прилегающих к автомобильным дорогам. В документе, в частности, появилась норма, запрещающая выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей.

- В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта, — говорится в документе.

Другая норма запрещает курение (за пределами специально оборудованных мест) лицам, находящимся во время уборки зерновых культур и заготовки кормов "в хлебных массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы".

Кроме того, в ходе уборочных работ запрещено использовать автомобили и другую технику без искрогасителей и огнетушителей.

- Во время погрузки грубых кормов и волокнистых материалов в кузов автомобиля двигатель его должен быть заглушен. Движение автомобиля может быть разрешено только после осмотра места стоянки автомобиля и уборки сена (соломы), находящегося вблизи выпускной трубы, — говорится в документе.

Еще одна поправка запрещает складировать сено, солому и дрова в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи и на расстоянии менее 15 м от оси линий связи.

N. Vildanov, 09.01.2018, 13:33
Тэги: Авторынок
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Комментарии

Нечто09 января 2018, 13:40
Представляю, гаишники будут гонятся теперь и за водителями бросивших окурок. Ну что за бред, где я живу? Что еще запретят? Давайте запретите копать выгребные ямы в деревнях, они грунтовые воды загрязняют)))
16
17
Согласны с автором?
12809 января 2018, 13:46
"не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички" Осталось только найти способ доказать, что выброшенный окурок был горящим
1
14
Согласны с автором?
Горожанин09 января 2018, 13:47
Не знаю как они собираются это регулировать и контролировать, но решение очень правильное. По крайней мере курение на балконе, у подъездов такой срач из-за этого, особенно по весне. Все взрослые и порядочные курящие люди имеют пепельницы...бросают на улицу лишь подростки которые боятся спалиться перед родителями.
Лучший комментарий
0
28
Согласны с автором?
Горожанин09 января 2018, 13:47
что то маленький штраф. я бы установил 50 000 руб.

а тебе приятно наблюдать такие картины? смотри с 20 сек.

https://
0
8
Согласны с автором?
Горожанин09 января 2018, 13:48
Я запрещаю Медведеву занимать этот пост! Я думаю более 50% жителей страны со мной согласятся!!!!
8
21
Согласны с автором?
Дед09 января 2018, 13:50
В ответ на комментарий пользователя
Я запрещаю Медведеву занимать этот пост! Я думаю более 50% жителей страны со мной согласятся!!!!
Развернуть
100% будут согласны.
6
15
Согласны с автором?
Горожанин09 января 2018, 13:52
Вроде как то против него петицию писали путину. И? Где реакция? Подавили? Гнать этого алкаша с поста!!!
3
10
Согласны с автором?
Дед09 января 2018, 13:57
В ответ на комментарий пользователя
Вроде как то против него петицию писали путину. И? Где реакция? Подавили? Гнать этого алкаша с поста!!!
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Он не алкаш, он шизик а это хуже чем алкаш, одного алкаша уже пережили ( Ельцина) теперь будем терпеть шизанутого.
3
15
Согласны с автором?
серж09 января 2018, 13:58
На РЖД в плацкартных да и в некоторых купейных вагонах титаны углем до сих пор топятся и искры летят
0
7
Согласны с автором?
Горожанин09 января 2018, 13:58
В ответ на комментарий пользователя
Вроде как то против него петицию писали путину. И? Где реакция? Подавили? Гнать этого алкаша с поста!!!
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он наркоман, дурик
5
3
Согласны с автором?
Юлия09 января 2018, 14:04
У нас важнее просто нет проблем!!! Окурки -вот наша боль!
3
7
Согласны с автором?
Горожанин09 января 2018, 14:06
А Путин разрешил!!!
2
2
Согласны с автором?
Горожанин09 января 2018, 14:07
В ответ на комментарий пользователя
что то маленький штраф. я бы установил 50 000 руб.

а тебе приятно наблюдать такие картины? смотри с 20 сек.

https://www.youtube.com/watch?v=c6eYSp8MfFA
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С бутылки сначала встань.
7
2
Согласны с автором?
Игнат09 января 2018, 14:10
Ну наконец-то!!! Походу ему на Кутузовском в приоткрытое окошко членовоза окурок прилетел!!! И не просто запретить, а сделать нормой и даже поощрять тех, кто на телефон или видео регистратор зафиксирует момент сброса (с номерами авто естественно) окурков, бутылок, стаканчиков и пакетов из фастфуда и прочего мусора. Поощрять можно за счет нарушителя. Допустим штраф 5000 рублей, 4000 рублей Диме на кроссовки, а 1000 рублей зафиксировавшему.
1
6
Согласны с автором?
Горожанин09 января 2018, 14:11
В ответ на комментарий пользователя
С бутылки сначала встань.
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я то встану, хотя и не пью. а ты наверно как джинн там в бутылке и живешь!!!! :-D
0
4
Согласны с автором?
Игнат09 января 2018, 14:16
В ответ на комментарий пользователя
У нас важнее просто нет проблем!!! Окурки -вот наша боль!
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А ты в курсе сколько мусора на дорогах? А на трассе что делается. Все обочины в окурках, земли и травы не видно. И еще по поводу появившейся возможности подать в суд на тех, кто курит на балконах. 80% из них бычки швыряют вниз. У нас возле дома перестали ставить автомобили в тупичке под балконами, потому что швыряют вниз окурки и им плевать что прожигает лкп. И ведь с ними ничего сделать нельзя и знаем, с каких этажей кидают.
0
7
Согласны с автором?
Горожанин09 января 2018, 14:17
В ответ на комментарий пользователя
Ну наконец-то!!! Походу ему на Кутузовском в приоткрытое окошко членовоза окурок прилетел!!! И не просто запретить, а сделать нормой и даже поощрять тех, кто на телефон или видео регистратор зафиксирует момент сброса (с номерами авто естественно) окурков, бутылок, стаканчиков и пакетов из фастфуда и прочего мусора. Поощрять можно за счет нарушителя. Допустим штраф 5000 рублей, 4000 рублей Диме на кроссовки, а 1000 рублей зафиксировавшему.
Развернуть
Лучше бы ему туда член прилетел. Вундервафля так сказать.
3
2
Согласны с автором?
Игнат09 января 2018, 14:23
В ответ на комментарий пользователя
Не знаю как они собираются это регулировать и контролировать, но решение очень правильное. По крайней мере курение на балконе, у подъездов такой срач из-за этого, особенно по весне. Все взрослые и порядочные курящие люди имеют пепельницы...бросают на улицу лишь подростки которые боятся спалиться перед родителями.
Развернуть
вот и я о том же написал, причем ходили к ним на 8-й этаж, просили чтоб не бросали больше, реакции ноль, ответ был - докажите что я бросил. а как ты там докажешь я же его рожу заснять не могу с земли, а на записи видно только как с его балкона бычки летят. я козлу банку с крышкой хотел подарить, только дверью хлопнули. а если бы пригрозил что бычками накормлю - заяву бы написал. ну и вот что с такими делать???
0
5
Согласны с автором?
Горожанин09 января 2018, 14:24
Бред
2
2
Согласны с автором?
Горожанин09 января 2018, 14:41
В ответ на комментарий пользователя
Я запрещаю Медведеву занимать этот пост! Я думаю более 50% жителей страны со мной согласятся!!!!
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Запрещаешь... Можешь даже ножонками потопать:)
2
1
Согласны с автором?
Горожанин09 января 2018, 14:42
В ответ на комментарий пользователя
А ты в курсе сколько мусора на дорогах? А на трассе что делается. Все обочины в окурках, земли и травы не видно. И еще по поводу появившейся возможности подать в суд на тех, кто курит на балконах. 80% из них бычки швыряют вниз. У нас возле дома перестали ставить автомобили в тупичке под балконами, потому что швыряют вниз окурки и им плевать что прожигает лкп. И ведь с ними ничего сделать нельзя и знаем, с каких этажей кидают.
Развернуть
Про балконы в указе ни слова! А окурок я предварительно затушу.
1
0
Согласны с автором?
Игнат09 января 2018, 14:56
В ответ на комментарий пользователя
Про балконы в указе ни слова! А окурок я предварительно затушу.
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Про балконы в другом постановлении. Появилась возможность подать в суд на курящих на балконах соседей. Потом, бычки летят не потушенные, в темное время суток это особенно хорошо видно. Им все равно, что там ставят автомобили (ставили, сейчас не ставят) и ходят люди, там тупик для авто, но сквозной проход для пешеходов, так бросали даже не смотрели что в это время там шли люди. Все это я зафиксировал на телефон. Вот как привлечь мерзавцев по закону? Ведь не видно лиц, то, что я снимал их балкон на телефон, никто за доказательство не примет? Они головы не высовывают. Экспертизу слюны на бычке что-ли делать - слышал что очень дорого, а если курят через мундштук, так и экспертиза не поможет. И заманаешься доказывать размер ущерба - прожженую точку на крыше или капоте, и что причинен именно брошенным ими окурком. Единственный выход который я пока вижу, поломать их. Но это уголовка. Если здесь есть те, кто с такими судился, отпишитесь.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин09 января 2018, 15:29
В ответ на комментарий пользователя
Про балконы в другом постановлении. Появилась возможность подать в суд на курящих на балконах соседей. Потом, бычки летят не потушенные, в темное время суток это особенно хорошо видно. Им все равно, что там ставят автомобили (ставили, сейчас не ставят) и ходят люди, там тупик для авто, но сквозной проход для пешеходов, так бросали даже не смотрели что в это время там шли люди. Все это я зафиксировал на телефон. Вот как привлечь мерзавцев по закону? Ведь не видно лиц, то, что я снимал их балкон на телефон, никто за доказательство не примет? Они головы не высовывают. Экспертизу слюны на бычке что-ли делать - слышал что очень дорого, а если курят через мундштук, так и экспертиза не поможет. И заманаешься доказывать размер ущерба - прожженую точку на крыше или капоте, и что причинен именно брошенным ими окурком. Единственный выход который я пока вижу, поломать их. Но это уголовка. Если здесь есть те, кто с такими судился, отпишитесь.
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Был случай с балкона на коляску детскую упал тлеющий окурок, прямо на одеяло. Ладно вовремя удалось заметить.
0
1
Согласны с автором?
Злой Горожанин09 января 2018, 16:04
"В документе, в частности, появилась норма, запрещающая выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей."
Из автомобилей понятно, можно и в пепельницу, а то, что в поездах...разве в них курить не запретили?!?!?
0
3
Согласны с автором?
Горожанин09 января 2018, 16:13
В ответ на комментарий пользователя
"В документе, в частности, появилась норма, запрещающая выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей."
Из автомобилей понятно, можно и в пепельницу, а то, что в поездах...разве в них курить не запретили?!?!?
Развернуть
В том то и дело, в поезде недавно ехал, соседки быдлянки пили всю дорогу, и проводница и нач поезда к ним лояльно относились, только грозили высадить с поезда. Курили они пару раз в туалете и ничего. Одни лишь слова. А когда мужик пообещал им лица разукрасить-так такой крик начался, менты пришли. В итоге мужик остался виноватым. Вот и вся правовая Россия
0
5
Согласны с автором?
Горожанин09 января 2018, 17:12
В ответ на комментарий пользователя
В том то и дело, в поезде недавно ехал, соседки быдлянки пили всю дорогу, и проводница и нач поезда к ним лояльно относились, только грозили высадить с поезда. Курили они пару раз в туалете и ничего. Одни лишь слова. А когда мужик пообещал им лица разукрасить-так такой крик начался, менты пришли. В итоге мужик остался виноватым. Вот и вся правовая Россия
Развернуть
путинский электорат трогать нельзя )
0
3
Согласны с автором?
пётр аксёнов09 января 2018, 19:21
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
1
0
Согласны с автором?
Горожанин09 января 2018, 19:29
Выбрасывают сигареты и бабы и мужики из окон и машин да и везде и будут делать в том же духе и дальше. Законы в России не работают и не работали.
0
2
Согласны с автором?
Denis09 января 2018, 20:35
[***]
0
0
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