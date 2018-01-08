Медведев запретил выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим постановлением утвердил изменения в Правила противопожарного режима, дополнив документ рядом новых норм и требований. Об этом сообщают "Известия".

Особое внимание в поправках уделяется защите от огня охранных зон железных дорог, а также территорий, прилегающих к автомобильным дорогам. В документе, в частности, появилась норма, запрещающая выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей.

- В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта, — говорится в документе.

Другая норма запрещает курение (за пределами специально оборудованных мест) лицам, находящимся во время уборки зерновых культур и заготовки кормов "в хлебных массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы".

Кроме того, в ходе уборочных работ запрещено использовать автомобили и другую технику без искрогасителей и огнетушителей.

- Во время погрузки грубых кормов и волокнистых материалов в кузов автомобиля двигатель его должен быть заглушен. Движение автомобиля может быть разрешено только после осмотра места стоянки автомобиля и уборки сена (соломы), находящегося вблизи выпускной трубы, — говорится в документе.

Еще одна поправка запрещает складировать сено, солому и дрова в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи и на расстоянии менее 15 м от оси линий связи.