В Казани ищут двух водителей, сбивших пешеходов и скрывшихся с места ДТП

ГИБДД просит откликнуться свидетелей наездов

7 января в Казани произошло два наезда на пешеходов. В обоих случаях водители скрылись с места происшествия.

В 00:35 водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь по улице Шамиля Усманова, напротив дома №5 наехал на 27-летнего мужчину. После этого скрылся с места ДТП. В результате наезда пешеход получил ушиб мягких тканей бедра.

В 16:00 на улице Шарифа Камала (напротив дома №15А по улице Девятаева) был сбит 24-летний пешеход. Сообщается, что он переходил дорогу в неположенном месте. Молодой человек получил ушиб левой стопы. Водитель, сбивший пешехода, также скрылся с места происшествия.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.

Всего 6-7 января в Казани зарегистрировано 182 ДТП. Семь из них с пострадавшими: 3 наезда на пешеходов, 3 столкновения транспортных средств и наезд тюбингом на автомобиль. В результате 19 участников ДТП получили различные травмы.