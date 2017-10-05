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Самым популярным автомобилем у казанцев стала Kia Rio

Самым популярным автомобилем у казанцев стала Kia Rio
16+
Фото: Wikimedia Commons
В 2017 году в Казани было продано более 2000 автомобилей этой марки

Автомобиль Kia Rio стал самым продаваемым в Казани по итогам 11 месяцев 2017 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Всего в прошлом году казанцы приобрели 2019 автомобилей этой модели.

Также Kia Rio стала лидером продаж еще в восьми городах-миллионниках: Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Уфе, Волгограде, Омске и Красноярске.

В трех городах России лидером авторынка стал Hyundai Solaris. Эта модель пользовалась спросом в Санкт-Петербурге, Челябинске и Новосибирске.

Отечественная модель LADA Granta стала самой популярной в Перми, Самаре и Воронеже.

Виктория Абдуллина, 08.01.2018, 09:31
Тэги: Авторынок
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Комментарии

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Умный Хамматджон08 января 2018, 09:40
Ведро с болтами лутче саляриса
14
6
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Горожанин08 января 2018, 09:43
В ответ на комментарий пользователя
Ведро с болтами лутче саляриса
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Солярка лучше
10
10
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Горожанин08 января 2018, 09:57
В ответ на комментарий пользователя
Чепырка
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Опасный авто, при малейшей аварии складывается как карточный домик
12
12
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Горожанин08 января 2018, 09:59
В ответ на комментарий пользователя
Ведро с болтами лутче саляриса
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Ведро болтов и ведро солярки, они одинаковы. Никакой разницы.
14
10
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Горожансто08 января 2018, 09:59
Рио и соляра выигрывают только у тазиков и кетайцев , при аналогичной цене ясен пень выбирают Рио и соляру , но то что они качественнее это тупой вывод , по качеству японки рулят , но они в два раза дороже , отсуда и нет спроса...
1
17
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Горожанин08 января 2018, 10:37
Кио Рио попала в пятерку самых опасных автомобилей выпускаемые в РФ
13
11
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Горожанин08 января 2018, 10:49
В ответ на комментарий пользователя
Быдломобиль для нищей шелухи, от одного названия противно - кия
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Высокомерие?
7
25
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Горожанин08 января 2018, 10:51
В ответ на комментарий пользователя
Высокомерие?
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Конечно. Он же себе 10-летнюю бэху купил
5
19
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Горожанин08 января 2018, 11:16
В ответ на комментарий пользователя
Не обольщайся, как ты, не поступаю. Б/у машина как использованный презерватив. Такие как ты, будут всю жизнь чистить сапоги таким, как я. И радоваться за очередную подачку в виде премии 500 рублей. Потому что ты лентяй, дворняга никчемная. Если кратко, быдло.
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Не надоело с этими бухариками спорить все время? Даже нейтральную тему перевел опять.
1
6
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Горожанин08 января 2018, 11:20
В ответ на комментарий пользователя
Не обольщайся, как ты, не поступаю. Б/у машина как использованный презерватив. Такие как ты, будут всю жизнь чистить сапоги таким, как я. И радоваться за очередную подачку в виде премии 500 рублей. Потому что ты лентяй, дворняга никчемная. Если кратко, быдло.
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Скромнее надо быть, как бы на вилы не наткнуться
1
28
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Горожанин08 января 2018, 11:23
В ответ на комментарий пользователя
Не обольщайся, как ты, не поступаю. Б/у машина как использованный презерватив. Такие как ты, будут всю жизнь чистить сапоги таким, как я. И радоваться за очередную подачку в виде премии 500 рублей. Потому что ты лентяй, дворняга никчемная. Если кратко, быдло.
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Победитель по жизни сидит на проказань:-D, самому не смешно, дурачок?
1
27
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Горожанин08 января 2018, 11:39
В ответ на комментарий пользователя
Быдломобиль для нищей шелухи, от одного названия противно - кия
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Гормоны в голову бьют? В инете много фоток подростков возле дорогущих машин изображающих из себя крутизну, при этом в шортах и резиновых шлепках надетых на носки..... И подписаны примерно в таком же стиле, как ваш коммент.
Лучший комментарий
2
48
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Горожанин08 января 2018, 11:41
В ответ на комментарий пользователя
Не обольщайся, как ты, не поступаю. Б/у машина как использованный презерватив. Такие как ты, будут всю жизнь чистить сапоги таким, как я. И радоваться за очередную подачку в виде премии 500 рублей. Потому что ты лентяй, дворняга никчемная. Если кратко, быдло.
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Откуда такие познания в виде премии в 500 рублей?
1
8
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Горожанинив08 января 2018, 11:44
По дорогам и машины покупают. По Сеньке и шапка гласит народная мудрость
1
5
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Горожанин08 января 2018, 11:55
В ответ на комментарий пользователя
Не обольщайся, как ты, не поступаю. Б/у машина как использованный презерватив. Такие как ты, будут всю жизнь чистить сапоги таким, как я. И радоваться за очередную подачку в виде премии 500 рублей. Потому что ты лентяй, дворняга никчемная. Если кратко, быдло.
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И все-то вы знаете и все-то вы пробовали. И сравнивать можете теперь.
2
32
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Горожанин08 января 2018, 13:34
В ответ на комментарий пользователя
ты тоже хорош, свечку держал?
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Мы верим на слово. Людям надо доверять.
1
11
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Горожанин08 января 2018, 13:48
Купил себе новый киа спортейдж, очень доволен, хотя мог и гораздо дороже себе позволить купить. Что за пафос тут у некоторых товарищей? Машина должна быть в первую очередь удобной, комфортной и надежной, остальное от лукавого.
4
14
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Горожанин08 января 2018, 13:54
В ответ на комментарий пользователя
Купил себе новый киа спортейдж, очень доволен, хотя мог и гораздо дороже себе позволить купить. Что за пафос тут у некоторых товарищей? Машина должна быть в первую очередь удобной, комфортной и надежной, остальное от лукавого.
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В первую очередь машина должна быть безопасной. Хорошо управляемой, это корейцам не грозит, управляемость BMW не привить корейцу. Салон/комфорт тоже, сравните сиденья азиатов и европейцев например, после хорошего европейца не захочется садиться на азиата больше. Ну и престиж тоже имеет значение, все же во всем мире престиж имеет значение, в тех же США богатые покупают Audi, Mercedes, Land Rover, BMW, Porsche, хотя здесь и не принято выпендриваться.
5
5
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Горожанин08 января 2018, 14:18
В ответ на комментарий пользователя
В первую очередь машина должна быть безопасной. Хорошо управляемой, это корейцам не грозит, управляемость BMW не привить корейцу. Салон/комфорт тоже, сравните сиденья азиатов и европейцев например, после хорошего европейца не захочется садиться на азиата больше. Ну и престиж тоже имеет значение, все же во всем мире престиж имеет значение, в тех же США богатые покупают Audi, Mercedes, Land Rover, BMW, Porsche, хотя здесь и не принято выпендриваться.
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Жизнь ради престижа ужасна. Неврозы, импотенция, рак, неврастения.... И потолка престижу нет... Жизнь в гармонии и любви гораздо круче любых понтов.
1
20
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Горожанин08 января 2018, 14:23
В ответ на комментарий пользователя
Кио Рио попала в пятерку самых опасных автомобилей выпускаемые в РФ
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Все самое опасное производится двумя производителями : мужчиной и женщиной и выпускается в роддоме. Все остальное опасности не несет.
0
17
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Горожанин08 января 2018, 14:31
В ответ на комментарий пользователя
В первую очередь машина должна быть безопасной. Хорошо управляемой, это корейцам не грозит, управляемость BMW не привить корейцу. Салон/комфорт тоже, сравните сиденья азиатов и европейцев например, после хорошего европейца не захочется садиться на азиата больше. Ну и престиж тоже имеет значение, все же во всем мире престиж имеет значение, в тех же США богатые покупают Audi, Mercedes, Land Rover, BMW, Porsche, хотя здесь и не принято выпендриваться.
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По комфорту а/м Volvo лучше, чем БМВ и Порш. :-P
1
3
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Горожанин08 января 2018, 14:37
Корейцы очень хорошо над салоном поработали: мягкий пластик, все детали идеально подогнаны, хорошая эргономика, обогрев передний, задний, сиденья удобные. Салон лучше чем пластмассовый в x1. Классический автомат, а не робот. По безопасности не проверял, тьфу тьфу)), но они там вроде награду Top Safety Pick+ брали, должно быть все на уровне, кузов на 51% из современных высокопрочных сталей. Возможно не хватает динамики, но я люблю спокойную езду, не гоняю, да и негде. Для обгона хватает спорт режима. Выбирал из одноклассников Mazda CX-5, Toyota Rav4, Tiguan, выбрал спортейдж и не жалею.

А по престижности... я вот на оставшиеся деньги купил парковочное место в подземном паркинге, теперь машина в тепле и не захламляет двор. А некоторые соседи, купив на последние в кредит мерсы и ауди, жмотятся ставить на парковку, ставят во дворе, мешая проезду и проходу людей. Будут мерзнуть, отогревать, вечером наматывать круги в поисках свободного места, зато на мерсе)) Менталитет.
2
17
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Горожанин08 января 2018, 14:51
У нас на работе парень продал свою машину, взял кредит в банке 700 тыс, еще 150 занял и купил за 1,5 ляма тачку. Теперь ходит как дурак, стреляет деньги на обед. Смотреть противно. Всю зарплату почти на кредиты отдает, живет с родителями в однушке. Зато портов полная ж..а. Вот весь ваш престиж.
1
23
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Горожанин08 января 2018, 14:53
В ответ на комментарий пользователя
Тупарь и нищеброд ездит на рио
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Ну да, так-то лучше на родительской шее сидеть и в кредитном авто ездить.
2
13
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Горожанин08 января 2018, 15:11
В ответ на комментарий пользователя
Ума нет, на базаре не купишь. За то он считает, что его киа и гараж - высшая цель, больше же заработать никто не может, круче только его собственные яйца. Чем ограниченнее человек, тем меньше у него запросы.
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Дети вы еще.
1
20
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Горожанин08 января 2018, 15:17
В ответ на комментарий пользователя
Ума нет, на базаре не купишь. За то он считает, что его киа и гараж - высшая цель, больше же заработать никто не может, круче только его собственные яйца. Чем ограниченнее человек, тем меньше у него запросы.
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Ваш уровень аргументации меня поражает своей глубокомысленностью. Вы свою г..повозку простите где ставите, под окном на газоне во дворе? Вопрос про ограниченность. Мне кажется логичным что если ты можешь позволить купить хорошую машину, то должен озаботится тем, где ее ставить так, чтобы она не мешала другим. Думаю многим бы у нас не помешало поменьше думать о престижности. А с вашими запросами думаю вам лучше сразу тогда на вертолет пересесть, чтобы с простыми пейзанами не пересекаться, вдруг еще и туфли запачкаете)
1
12
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Горожанин08 января 2018, 15:25
В ответ на комментарий пользователя
Предел у таких как ты полтора ляма. А кто то покупает за 7 лимонов, и еще 100 есть в заначке. Только успешые не будут с такими общаться, это как руку прокаженному пожать
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Не запачкайся смотри. Кругом грязь одна. Носи перчатки, боты, а лучше скафандр.
1
10
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Горожанин08 января 2018, 16:59
В ответ на комментарий пользователя
Что там на спартаковской?
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ягуар
1
0
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Горожанин08 января 2018, 17:02
В ответ на комментарий пользователя
В первую очередь машина должна быть безопасной. Хорошо управляемой, это корейцам не грозит, управляемость BMW не привить корейцу. Салон/комфорт тоже, сравните сиденья азиатов и европейцев например, после хорошего европейца не захочется садиться на азиата больше. Ну и престиж тоже имеет значение, все же во всем мире престиж имеет значение, в тех же США богатые покупают Audi, Mercedes, Land Rover, BMW, Porsche, хотя здесь и не принято выпендриваться.
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Ну всё! ЭксперДы подъехали:-D
1
0
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Горожанин08 января 2018, 17:12
В ответ на комментарий пользователя
Предел у таких как ты полтора ляма. А кто то покупает за 7 лимонов, и еще 100 есть в заначке. Только успешые не будут с такими общаться, это как руку прокаженному пожать
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Вот в чём беды человечества ! Не какой-то там РИО , а именно вот в этих похотях как жадность , высокомерие , лицемерие , зависть . Когда человечество избавится от этих вещей , тогда и мир будет на земле! Чего всем и желаю !
0
14
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Горожанин08 января 2018, 17:15
В ответ на комментарий пользователя
У меня 2 места в подземном гараже, никто на газон не ставит. Говорю же, ограниченные, дальше своего носа ничего не видите, для вас предел слишком короткий. Вертолет - сами летайте с нашим обслуживанием, за границей берем на экскурсии, примерно 250-450 долларов с человека, зависит от продолжительности и места полета. Еще вопросы есть?
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1
10
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Горожанин08 января 2018, 17:22
В ответ на комментарий пользователя
Когда я вижу человека на Рио или Солярис сразу понимаю, что это бедный и карманом и умом человек . У которого очень короткий. Но он ходит с таким видом как будто он богат. У него же современная иномарка!
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Молодец!! Спамы от имени Лебедевой ты наверное оставляешь. Смотрю заработал много.
2
3
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Горожанин08 января 2018, 18:04
В ответ на комментарий пользователя
У меня 2 места в подземном гараже, никто на газон не ставит. Говорю же, ограниченные, дальше своего носа ничего не видите, для вас предел слишком короткий. Вертолет - сами летайте с нашим обслуживанием, за границей берем на экскурсии, примерно 250-450 долларов с человека, зависит от продолжительности и места полета. Еще вопросы есть?
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Да ты просто олигарх какой-то. Общайся в своем обществе, зачем снизошел до простого люда? Каждому свое окружение. Я например езжу на RIO, но не пойду в барак к алкашам выпендриваться и говорить, что они нище...ы. У них своя параллель жизни. А вы-то чего потерялись здесь???
1
15
Согласны с автором?
Горожанин08 января 2018, 18:31
В ответ на комментарий пользователя
Да ты просто олигарх какой-то. Общайся в своем обществе, зачем снизошел до простого люда? Каждому свое окружение. Я например езжу на RIO, но не пойду в барак к алкашам выпендриваться и говорить, что они нище...ы. У них своя параллель жизни. А вы-то чего потерялись здесь???
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У всех есть свои бзики, кому то надо штаны перед быдлом снять, и такое бывает
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Горожанин08 января 2018, 18:35
В ответ на комментарий пользователя
Да ты просто олигарх какой-то. Общайся в своем обществе, зачем снизошел до простого люда? Каждому свое окружение. Я например езжу на RIO, но не пойду в барак к алкашам выпендриваться и говорить, что они нище...ы. У них своя параллель жизни. А вы-то чего потерялись здесь???
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что вы время тратите на это [***]
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Горожанин08 января 2018, 19:21
В ответ на комментарий пользователя
Купил себе новый киа спортейдж, очень доволен, хотя мог и гораздо дороже себе позволить купить. Что за пафос тут у некоторых товарищей? Машина должна быть в первую очередь удобной, комфортной и надежной, остальное от лукавого.
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Лукавишь :-D Если мог купить дороже, то купил бы. Настоящие автолюбители они такие. А не купили бы этот ''броневик '', с его недостатком -плохой обзор, из за передних стоек и маленького заднего стекла.
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Горожанин08 января 2018, 19:31
В ответ на комментарий пользователя
Корейцы очень хорошо над салоном поработали: мягкий пластик, все детали идеально подогнаны, хорошая эргономика, обогрев передний, задний, сиденья удобные. Салон лучше чем пластмассовый в x1. Классический автомат, а не робот. По безопасности не проверял, тьфу тьфу)), но они там вроде награду Top Safety Pick+ брали, должно быть все на уровне, кузов на 51% из современных высокопрочных сталей. Возможно не хватает динамики, но я люблю спокойную езду, не гоняю, да и негде. Для обгона хватает спорт режима. Выбирал из одноклассников Mazda CX-5, Toyota Rav4, Tiguan, выбрал спортейдж и не жалею.

А по престижности... я вот на оставшиеся деньги купил парковочное место в подземном паркинге, теперь машина в тепле и не захламляет двор. А некоторые соседи, купив на последние в кредит мерсы и ауди, жмотятся ставить на парковку, ставят во дворе, мешая проезду и проходу людей. Будут мерзнуть, отогревать, вечером наматывать круги в поисках свободного места, зато на мерсе)) Менталитет.
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На Спортейдж приводитель.ставит три вида коробки, механическую, робот и вариатор. По мне, так лучше классический автомат.
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Горожанин08 января 2018, 19:39
В ответ на комментарий пользователя
Лукавишь :-D Если мог купить дороже, то купил бы. Настоящие автолюбители они такие. А не купили бы этот ''броневик '', с его недостатком -плохой обзор, из за передних стоек и маленького заднего стекла.
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Да иди уже на горшок и спать. Завтра доиграешь.
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