Самым популярным автомобилем у казанцев стала Kia Rio

В 2017 году в Казани было продано более 2000 автомобилей этой марки

Автомобиль Kia Rio стал самым продаваемым в Казани по итогам 11 месяцев 2017 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Всего в прошлом году казанцы приобрели 2019 автомобилей этой модели.

Также Kia Rio стала лидером продаж еще в восьми городах-миллионниках: Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Уфе, Волгограде, Омске и Красноярске.

В трех городах России лидером авторынка стал Hyundai Solaris. Эта модель пользовалась спросом в Санкт-Петербурге, Челябинске и Новосибирске.

Отечественная модель LADA Granta стала самой популярной в Перми, Самаре и Воронеже.