В Татарстане на трассе насмерть задавили женщину

На трассе Набережные Челны — Сарманово насмерть задавили женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

ДТП произошло 5 января в 16.30 на 6 км трассы.

- 40-летний водитель Hyundai Elantra не выбрал безопасную скорость и сбил 44-летнюю женщину, которая переходила дорогу, - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть. Как отметили в ГИБДД, на одежде погибшей не было световозвращающих элементов.

Всего за 4-5 января в Татарстане произошло 29 ДТП, в результате которых погибли 10 человек, ранены - 36.

Напомним, 5 января произошло еще одно смертельное ДТП. В Чистопольском районе Татарстана на 145 км автодороги «Казань – Оренбург» произошла авария, в результате которого погибли 2 человека, еще 3 пострадало.