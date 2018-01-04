Появилось видео с места ДТП в Татарстане, в котором погибли четыре человека

Лоб в лоб столкнулись «Лада» 14-й модели и «Хенде Крета», которая зарегистрирована в Московской области

В соцсети «ВКонтакте» было опубликовано видео смертельного ДТП в Пестречинском районе Татарстана, которое произошло накануне.

Напомним, все случилось в 13.38 на трассе Казань - Шемордан около деревни Чуча – лоб в лоб столкнулись «Лада» 14-й модели и «Хенде Крета». По предварительным данным, в ДТП виноват 36-летний водитель иномарки, который на большой скорости выехал на встречную полосу движения и врезался в «Ладу». Отметим, что машина виновника ДТП зарегистрирована в Московской области.