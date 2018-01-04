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Появилось видео с места ДТП в Татарстане, в котором погибли четыре человека

Появилось видео с места ДТП в Татарстане, в котором погибли четыре человека
16+
Фото: МВД по РТ
Лоб в лоб столкнулись «Лада» 14-й модели и «Хенде Крета», которая зарегистрирована в Московской области

В соцсети «ВКонтакте» было опубликовано видео смертельного ДТП в Пестречинском районе Татарстана, которое произошло накануне. 

Напомним, все случилось в 13.38 на трассе Казань - Шемордан около деревни Чуча – лоб в лоб столкнулись «Лада» 14-й модели и «Хенде Крета». По предварительным данным, в ДТП виноват 36-летний водитель иномарки, который на большой скорости выехал на встречную полосу движения и врезался в «Ладу». Отметим, что машина виновника ДТП зарегистрирована в Московской области. 

Женя Потехина, 05.01.2018, 09:45
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин05 января 2018, 10:32
Соболезную родным и близким!!! Крепитесь. :(
Лучший комментарий
1
32
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Горожанин05 января 2018, 11:43
Судя по повреждения виновник лада хюндай уходил от него на встречную
0
2
Согласны с автором?
105 января 2018, 11:50
дорога ровная, чистая. солнечный день. ну как, Как можно так нагло идти в лоб?
1
23
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 11:54
В ответ на комментарий пользователя
дорога ровная, чистая. солнечный день. ну как, Как можно так нагло идти в лоб?
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Я так думаю занесло девятос просто странное расположение машин
4
3
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Игорек05 января 2018, 12:06
где видео то?
6
4
Согласны с автором?
American05 января 2018, 12:23
В ответ на комментарий пользователя
дорога ровная, чистая. солнечный день. ну как, Как можно так нагло идти в лоб?
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Полно стало баранов, которые считают, что вылетая на встречку, им должны уступить, затормозив, или уйдя на обочину. Таким туда и дорога, в ад.
2
12
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 12:59
В ответ на комментарий пользователя
Судя по повреждения виновник лада хюндай уходил от него на встречную
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По каким именно повреждениям сделан этот вывод?
0
6
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Горожансто05 января 2018, 13:24
Горожанин, 11:43, 05.01.2018Судя по повреждения виновник лада хюндай уходил от него на встречную. Ты как основной по повреждениям по фото выводы делаешь ? Лошара
3
2
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American05 января 2018, 14:30
В ответ на комментарий пользователя
Горожанин, 11:43, 05.01.2018Судя по повреждения виновник лада хюндай уходил от него на встречную. Ты как основной по повреждениям по фото выводы делаешь ? Лошара
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От встречных положено в аварийной ситуации уходить на обочину, а не на встречку, если и ушел на встречку, виноват не меньше.
0
2
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Альберт Дристогон05 января 2018, 15:18
Страна нуждается в металоломе,я сам приемщик.
9
2
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Горожанин05 января 2018, 18:13
Для развития.

Название корпорации Hyundai, несомненно, правильно звучит как "Хёндэ". Неправильное произношение пошло, как ни странно, от самой компании, когда она пришла на российский рынок. Очень важно отметить, что именно произношение неверное, а не написание слова Hyundai. Дело в том, что в корейском языке существуют дифтонги (сложные двугласные звуки). Логика построения дифтонга не всегда поддается понимаю. Именно такой дифтонг "э" есть в конце слова "Хёндэ". Читается он как "э", но состоит и пишется из двух гласных "а" и "й". Таким образом сегодня мы имеем "Хёндай", а не "Хёндэ". Через несколько лет, после того, как компания возымела успех на российском рынке (да и в мире), руководство компании вдруг осенило, что окончание названия –"дай" (созвучно с die, то есть "умирать" по-английски) - не очень вяжется с автомобильным бизнесом. И "Хёндэ" начала проект "Анненг Хёндэ" (안녕 현대) по корректировке произношения своего названия при участии корейских студентов во всем мире.
Алёна Пакер, переводчик, журналист

Юлия Тихонравова, руководитель группы по связям с общественностью "Хёндэ Мотор СНГ", подтверждает: читается название марки именно как "Хёндэ", и переводится, кстати, как "современность".
8
0
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Гражданин05 января 2018, 18:15
Жалко людей.
0
5
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Гражданин05 января 2018, 18:17
В ответ на комментарий пользователя
Страна нуждается в металоломе,я сам приемщик.
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Страна нуждается в героях, я таких как ты пи.. да дураков рожает.
2
0
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 18:35
В ответ на комментарий пользователя
Полно стало баранов, которые считают, что вылетая на встречку, им должны уступить, затормозив, или уйдя на обочину. Таким туда и дорога, в ад.
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Это так. К сожалению гибнут невиновные а выплаты по осаго издевательски малы. Властям надо бы определится с ценой человеческой жизни и здоровья обычных людей (не силовиков и чиновников) и конечно ужесточить наказания за ДТП с трупами и покалеченными.
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