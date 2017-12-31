В Казани парень угнал у отчима Chevrolet и снес светофор, едва не сбив пешеходов

После этого он вместе с другом убежали с места ДТП

В Казани 23-летний пьяный парень в районе полудня 1 января угнал с улицы Техническая Chevrolet Cruze за 500 тысяч рублей, принадлежащий его 44-летнему отчиму, после чего примерно полчаса спустя врезался в светофор на улице Гвардейская, едва не сбив пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по РТ.

Предварительно, ранее судимый парень решил угнать авто после ссоры с отчимом, он забрал ключи и вместе с другом в состоянии алкогольного опьянения начали кататься по городу. Около остановки "Сады" водитель не справился с управлением и врезался в столб, после этого авто выкинуло на трамвайные пути. Парень вместе с другом бросили машину и скрылись в направлении жилых домов по улице Отрадной.

Сотрудники гвардии, оказавшись на месте происшествия во время патрулирования, бросились в погоню.

- Один из них побежал в направлении, указанном очевидцами, в то время как второй начал преследование на патрульной автомашине, объезжая микрорайон с обратной стороны. Обоих убегавших молодых людей удалось догнать во дворе дома 38-б по ул. Отрадная. Увидев, как с одной стороны двора путь преградила патрульная автомашина, а с другой их настигает сотрудник Росгвардии, выдохшиеся от продолжительного бега правонарушители поняли, что скрыться им не удастся. Они не стали оказывать сопротивления при задержании, после чего сотрудники Росгвардии препроводили молодых людей к месту ДТП, - сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", свою вину подозреваемый признал полностью.