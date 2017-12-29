Двое татарстанцев погибли в страшном ДТП в Башкирии

Авария произошла утром 30 декабря на 1374-м километре трассы «Урал»

30 декабря в Башкирии в результате ДТП погибли двое жителей Татарстана, еще один был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает издание «Башинформ».

Трагедия произошла утром в Буздякском районе на 1374-м километре трассы «Урал».

Жители Татарстана ехали в автомобиле «Жигули», направляясь из Уфы в сторону Самары. В какой-то момент водитель потерял управление, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Фусо Кантер».

В результате водитель отечественной легковушки был доставлен в больницу со множеством травм. Два пассажира (жители Бавлинского района), ехавшие в «Жигулях», скончались до приезда медиков.