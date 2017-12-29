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Двое татарстанцев погибли в страшном ДТП в Башкирии

Двое татарстанцев погибли в страшном ДТП в Башкирии
16+
Фото: http://www.bashinform.ru/
Авария произошла утром 30 декабря на 1374-м километре трассы «Урал»

30 декабря в Башкирии в результате ДТП погибли двое жителей Татарстана, еще один был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает издание «Башинформ».

Трагедия произошла утром в Буздякском районе на 1374-м километре трассы «Урал».

Жители Татарстана ехали в автомобиле «Жигули», направляясь из Уфы в сторону Самары. В какой-то момент водитель потерял управление, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Фусо Кантер».

В результате водитель отечественной легковушки был доставлен в больницу со множеством травм. Два пассажира (жители Бавлинского района), ехавшие в «Жигулях», скончались до приезда медиков.

ProKazan.ru, 30.12.2017, 16:00
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин30 декабря 2017, 16:08
кадры ДТП как из съёмочного павильона триллера
1
4
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American30 декабря 2017, 16:22
Отмучались
1
2
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Димас люблю пивас30 декабря 2017, 16:35
Видимо уже у бога на распределение:-D
8
1
Согласны с автором?
Народ30 декабря 2017, 16:38
Димас .идарас !!!!
1
7
Согласны с автором?
Горожанин30 декабря 2017, 16:49
В ответ на комментарий пользователя
кадры ДТП как из съёмочного павильона триллера
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Да, как тоннель, в другую жизнь.... земля пухом.....
1
1
Согласны с автором?
Горожанин30 декабря 2017, 16:57
В ответ на комментарий пользователя
Отмучались
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а почему они отмучались-то?
1
0
Согласны с автором?
Димас люблю пивас30 декабря 2017, 17:15
В ответ на комментарий пользователя
Димас .идарас !!!!
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.идарас?:-D что это значит Народ?%-8
1
1
Согласны с автором?
American30 декабря 2017, 17:37
В ответ на комментарий пользователя
а почему они отмучались-то?
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Да потому что вся жизнь была дерьмом у них, ехали из Уфы, а не из Сан Франциско, на Тазике, а не на Bentley
0
2
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Горожанин30 декабря 2017, 18:06
Дизайн первого фото офигенный))) как в игре))
0
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