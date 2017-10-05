В Казани перенесли официальную штрафстоянку с улицы Спартаковская

В Казани перенесли официальную штрафстоянку с улицы Спартаковской, 2а на стоянку по адресу ул. Нариманова, 40. Об этом сообщили в ГИБДД.

Новая спецстоянка заработала уже с 29 декабря, она будет работать в круглосуточном режиме. Для заезда необходимо использовать въезд со стороны улицы М. Межлаука.

Для справок необходимо обращаться по телефону 89375205624.

Напомним, ранее в Казани умер 56-летний мужчина, который пытался остановить эвакуатор со своим автомобилем. Трагедия произошла около центрального железнодорожного вокзала.