Яндекс: на казанского водителя приходится около трех оплаченных штрафов ГИБДД

В Казани в 2017 году на одного водителя в среднем приходилось три погашенных штрафа ГИБДД, об этом сообщил представитель компании "Яндекс.Деньги" со ссылкой на данные оплаты через сайт сервиса, приложения Яндекс.Деньги, Яндекс.Штрафы и Яндекс.Навигатор. В исследовании учитывались данные с января по ноябрь этого года.

К примеру, средний платеж водителя за штраф составил 466 рублей, в этом году он уменьшился примерно на 5 процентов.

- На платежи меньше 500 рублей приходится 64 процентов штрафов, выписанных в 2017 году. Годом ранее их было 61 процент. Вероятно, казанцы стали аккуратнее водить или быстрее погашать штрафы, пользуясь 50%-ной скидкой, которая действует в первые 20 дней после нарушения ПДД. Всего с такой скидкой горожане заплатили 75 процентов штрафов за этот год. Мужчины погашают штрафы в льготный период чаще женщин: на первых приходится 66 процентов таких платежей, на вторых — 34 процента, - сообщили в Яндексе.