Мэр города заявил об этом на предновогодней встрече с журналистами

Казань перестала быть городом плохих дорог, об этом заявил на предновогодней встрече с журналистами мэр города Ильсур Метшин.

- Мы перестали быть городом плохих дорог. По многим рейтингам, по оценке специалистов, мы в топе городов с хорошими дорогами, - отметил мэр.

По его словам, в 2017 году столица Татарстана впервые получила на строительство дорог 6 млрд рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году.

- Мы делали не только центральные магистрали, но и во дворах. Дорога в посёлке Салмачи, - заявил Метшин.

При этом, отметил мэр, в городе еще много чего предстоит сделать.