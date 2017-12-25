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Метшин: «Мы перестали быть городом плохих дорог»

Метшин: «Мы перестали быть городом плохих дорог»
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Фото: архив ProKazan.ru
Мэр города заявил об этом на предновогодней встрече с журналистами

Казань перестала быть городом плохих дорог, об этом заявил на предновогодней встрече с журналистами мэр города Ильсур Метшин.

- Мы перестали быть городом плохих дорог. По многим рейтингам, по оценке специалистов, мы в топе городов с хорошими дорогами, - отметил мэр.

По его словам, в 2017 году столица Татарстана впервые получила на строительство дорог 6 млрд рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году.

- Мы делали не только центральные магистрали, но и во дворах. Дорога в посёлке Салмачи, - заявил Метшин.

При этом, отметил мэр, в городе еще много чего предстоит сделать. 

Н. Вильданов, 25.12.2017, 17:10
Тэги: Ильсур Метшин
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Комментарии

Горожанин25 декабря 2017, 17:03
дороги хорошие, нечищеные только
10
27
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Зимородок25 декабря 2017, 17:05
ура! Зимородок аплодируе! =-D
1
1
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Зимородок25 декабря 2017, 17:07
"По многим рейтингам, по оценке специалистов, мы в топе городов с хорошими дорогами, - отметил мэр."

а чо, улицу Магистральную уже отремонтировали? 8-| На которой "кресло мэра" стояло 8-*
3
33
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Горожанин25 декабря 2017, 17:12
мы стали городом с САМЫМИ ХУДШИМИ НЕЧИЩЕННЫМИ РАЗБИТЫМИ дорогами!!!
5
28
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Горожанин25 декабря 2017, 17:14
Забыли только сегодня наши хорошие дороги почистить!!!
5
23
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Горожанин25 декабря 2017, 17:19
Медальку.что ли хочет?
4
21
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Народ25 декабря 2017, 17:21
Народ: Казань город с самыми низкими пенсиями и зарплатами. Но при этом, с богатыми чиновниками.
Лучший комментарий
5
64
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Горожанин25 декабря 2017, 17:25
Проехал я сегодня по дворам. Браво, есть чем гордиться. Трепло
7
41
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин25 декабря 2017, 17:35
В ответ на комментарий пользователя
Медальку.что ли хочет?
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Пенделя большого хочет .. от ВВП
3
18
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Горожанин25 декабря 2017, 17:37
В ответ на комментарий пользователя
Проехал я сегодня по дворам. Браво, есть чем гордиться. Трепло
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во дворах половина нормальные, половина ещё требует ремонта
3
6
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Горожанин25 декабря 2017, 17:38
В ответ на комментарий пользователя
дороги хорошие, нечищеные только
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так зима же. почти все что есть выпало за 3 недели, понятная катастрофа на улице
10
8
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Горожанин25 декабря 2017, 17:39
В ответ на комментарий пользователя
Пенделя большого хочет .. от ВВП
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А разве они не с одной когорты? Никому никто ничего не даст.
3
7
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Горожанин25 декабря 2017, 17:40
Мне кажется Казань никогда и не была городом плохих дорог. В самом Татарстане было над чем сработать, но про город говорить нечего
6
3
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Горожанин25 декабря 2017, 17:45
пробки 10 баллов!!! это нормально для города с самыми отличными дорогами
5
22
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Горожанин25 декабря 2017, 17:57
наш ответ Метшину. 25.12.2017 время 17:57 - 10 баллов на дорогах
3
19
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Горожанин25 декабря 2017, 17:59
В ответ на комментарий пользователя
пробки 10 баллов!!! это нормально для города с самыми отличными дорогами
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им нас рать. они на вертолетах летают и не смотрят на землю. пока не упадут и не предадут земле остатки
5
18
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Горожанин25 декабря 2017, 18:19
В ответ на комментарий пользователя
Мне кажется Казань никогда и не была городом плохих дорог. В самом Татарстане было над чем сработать, но про город говорить нечего
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Когда кажется, креститься надо. В начале 90-х, когда шел.делёж.,предприятия разваливались, трест Каздорстрой в том числе, на дороги тогда вообще колбасу положили. Так, если где только, со скрипом.
0
7
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин25 декабря 2017, 18:33
В ответ на комментарий пользователя
дороги хорошие, нечищеные только
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ты наверно пешеход, живешь у госсовета и ходишь пешком. давай садись на авто и проедь по так называемым "хорошим" дорогам
4
15
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Горожанин25 декабря 2017, 18:44
Б- Балабол
0
9
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Ол25 декабря 2017, 18:56
В ответ на комментарий пользователя
Народ: Казань город с самыми низкими пенсиями и зарплатами. Но при этом, с богатыми чиновниками.
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В США езжай. Там хорошо
13
4
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Горожанин25 декабря 2017, 19:01
Аххааах! Дешевле стало дороги делать, чем подвеску Белого Гелика перетряхивать?!
1
4
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Горожанин25 декабря 2017, 19:14
Впечатлительный наш почему тебя дороги не впечатлили?
1
3
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Горожанин25 декабря 2017, 19:40
В ответ на комментарий пользователя
дороги хорошие, нечищеные только
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Да чистят дороги, но на обочине кое-где остается снег
6
2
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Горожанин25 декабря 2017, 19:44
В ответ на комментарий пользователя
ты наверно пешеход, живешь у госсовета и ходишь пешком. давай садись на авто и проедь по так называемым "хорошим" дорогам
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Не нормальный? В Казани дороги даже отличные, если сравнить с соседними городами. Каждый сезон ремонт делают по всему городу. И во дворах в том числе. Очнитесь уже!
11
4
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Горожанин25 декабря 2017, 19:45
В ответ на комментарий пользователя
наш ответ Метшину. 25.12.2017 время 17:57 - 10 баллов на дорогах
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Пробки перед Новым Годом - вот так сенсация, шок, фантастика! Обычное дело И так будет до 1 января точно!
5
4
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Горожанин25 декабря 2017, 19:46
В ответ на комментарий пользователя
пробки 10 баллов!!! это нормально для города с самыми отличными дорогами
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Пробки в обычное время такие редкость - это факт. А перед новогодними каникулами - неудивительно! Все гоняют по городу. закупаются
4
3
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 19:51
В ответ на комментарий пользователя
Когда кажется, креститься надо. В начале 90-х, когда шел.делёж.,предприятия разваливались, трест Каздорстрой в том числе, на дороги тогда вообще колбасу положили. Так, если где только, со скрипом.
Развернуть
В начале 90-х и такого количества машин не было.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 19:55
В ответ на комментарий пользователя
ты наверно пешеход, живешь у госсовета и ходишь пешком. давай садись на авто и проедь по так называемым "хорошим" дорогам
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Пешком- только у госсовета. В других местах все тротуары во льду и снежной каше.
3
9
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ТатарчоноК25 декабря 2017, 19:59
А почему "МЫ", почему не "Я"? (судя по заголовку)
1
0
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Горожанин25 декабря 2017, 20:06
В ответ на комментарий пользователя
Диванные нытики проснулись. Хорошие дороги в казани.
Развернуть
да уж получше, чем во многих городах. В Омске как после бомбежке...да и в Самаре не особо
2
4
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Горожанинн25 декабря 2017, 20:13
Еще с какой тьмутараканью сравни
3
2
Согласны с автором?
Саша25 декабря 2017, 20:15
Не везет Метшину, как он стал мэром, снег в Казани стал аномальным явлением. И так каждую зиму. Вот ведь странность какая, при Исхакове почему то снега зимой вообще не было, в принципе.
3
9
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 20:32
В Казани плохие дороги, и ужасные дворы
4
5
Согласны с автором?
глас народа25 декабря 2017, 20:32
Твердолобый у нас мер, ему черную метку прислали за неубранный город от снега и льда, а он уши трет населению за летний асфальт, странный товарищь, болеет что-ли?????
2
14
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 20:38
Мэрин п@здит как сивый мерин.
2
8
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 20:59
В ответ на комментарий пользователя
Диванные нытики проснулись. Хорошие дороги в казани.
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Это ты на диване клопов давишь, а люди с работы домой пришли и новости читают.Ты даже не знаешь, что на дорогах.творится.
2
7
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 21:00
В ответ на комментарий пользователя
Твердолобый у нас мер, ему черную метку прислали за неубранный город от снега и льда, а он уши трет населению за летний асфальт, странный товарищь, болеет что-ли?????
Развернуть
Болеет? Думаешь денежный поток оскудел или иссяк?
2
4
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 21:03
В ответ на комментарий пользователя
Не везет Метшину, как он стал мэром, снег в Казани стал аномальным явлением. И так каждую зиму. Вот ведь странность какая, при Исхакове почему то снега зимой вообще не было, в принципе.
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А когда Искахов был мэром, город был почище и во дворах лучше убирали, правда некоторые предприниматеои жаловаться стали, типа Искахов заставляет взносы платить.для поддержания чистоты и уборки города и территорию убирать.исправно.около офисов, магазинов и прочей площади, хозяевами которых эти самые предприниматели и являлись.
3
6
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 21:23
В ответ на комментарий пользователя
В Казани плохие дороги, и ужасные дворы
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Вы еще плохих дорог не видели, видимо. Сгоняйте в соседние города для начала. А дворы...каждое лето ремонтируют в порядке очереди. Дороги за последние годы реально стали лучше, а вы все ноете. В этом году сколько улиц уже отремонтировали!!!
4
2
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 21:25
В ответ на комментарий пользователя
Не везет Метшину, как он стал мэром, снег в Казани стал аномальным явлением. И так каждую зиму. Вот ведь странность какая, при Исхакове почему то снега зимой вообще не было, в принципе.
Развернуть
когда был Исхаков точно также все жаловались. Ничего не меняется. Уйдет Метшин, также будете писать
8
1
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 21:27
В ответ на комментарий пользователя
Еще с какой тьмутараканью сравни
Развернуть
а чего ради сравнивать с Европой? Совсем другие страны и системы, и бюджеты, и технологии
0
2
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 21:28
В ответ на комментарий пользователя
Пробки в обычное время такие редкость - это факт. А перед новогодними каникулами - неудивительно! Все гоняют по городу. закупаются
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В Казани уже сто лет не было пробок. Перед январскими выходными, конечно, все бегают по городу, чтобы закупится продуктами, подарками.
3
2
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 21:29
В ответ на комментарий пользователя
Мне кажется Казань никогда и не была городом плохих дорог. В самом Татарстане было над чем сработать, но про город говорить нечего
Развернуть
да уж дорогам слишком много денег и внимания выделяют. Кроме дорог есть чем заниматься. А казанцы забыли, видимо, какие дороги были лет 10 назад.
4
2
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 21:53
Да уж дороги лет 5 назад и сейчас - небо и земля. Все-таки каждый сезон делают. Кроме дорог еще и другая инфраструктура есть, не забывайте!
4
1
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 21:54
В ответ на комментарий пользователя
А когда Искахов был мэром, город был почище и во дворах лучше убирали, правда некоторые предприниматеои жаловаться стали, типа Искахов заставляет взносы платить.для поддержания чистоты и уборки города и территорию убирать.исправно.около офисов, магазинов и прочей площади, хозяевами которых эти самые предприниматели и являлись.
Развернуть
ой я вас умоляю...Исхаков Казань вообще оставил колхозом после себя
6
1
Согласны с автором?
Горожансто25 декабря 2017, 22:16
Ну что гонит урод нищекамский, какие то дороги по четыре раза за год делают , хороший асфальт снимают , а где то яма на яме и насрать
0
4
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 22:30
ФК Рубин до сих пор не может оправится от его бездарного правления правления. Может спросить с него как он так просрал столько денег?
0
4
Согласны с автором?
Анонимно25 декабря 2017, 22:45
А про красный автобус который въехал в мечеть? Кто их покупал. Это прямое не уважение к Аллаху и его дому. И я считаю что это ЗНАК. Во главе иерархии и маятника стоит человек которым видимо Аллах не доволен. И это прямое оскарбление. Я понимаю что этот автобус въехал в какое нибудь здание. А тут в мечеть. Стоит задуматься что вообще будет дальше
0
4
Согласны с автором?
Агриппина Зелепукина25 декабря 2017, 23:26
В ответ на комментарий пользователя
да уж получше, чем во многих городах. В Омске как после бомбежке...да и в Самаре не особо
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Сравните еще с Москвой и САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ. ГОРОДА ПОБОЛЬШЕ, ОДНАКО Ж ЧИЩЕ, ЧЕМ У НАС...
0
5
Согласны с автором?
Агриппина Зелепукина25 декабря 2017, 23:29
В ответ на комментарий пользователя
Да уж дороги лет 5 назад и сейчас - небо и земля. Все-таки каждый сезон делают. Кроме дорог еще и другая инфраструктура есть, не забывайте!
Развернуть
Лет пять назад и машин на дорогах было меньше...
0
1
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 00:16
В ответ на комментарий пользователя
ой я вас умоляю...Исхаков Казань вообще оставил колхозом после себя
Развернуть
Не без греха конечно. Но всё таки, ''не выпендривался надев бусы -я,да,я''.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 00:19
В ответ на комментарий пользователя
когда был Исхаков точно также все жаловались. Ничего не меняется. Уйдет Метшин, также будете писать
Развернуть
Не, но какой праздник то будет! У кого то ''камень с души ''. Уже польза этим людям.:-P
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 00:22
В ответ на комментарий пользователя
Вы еще плохих дорог не видели, видимо. Сгоняйте в соседние города для начала. А дворы...каждое лето ремонтируют в порядке очереди. Дороги за последние годы реально стали лучше, а вы все ноете. В этом году сколько улиц уже отремонтировали!!!
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Вы, как в народной мудрости - ''в большом потоке течения реки, где нибудь.да коряга вылезет ''.
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это я26 декабря 2017, 00:28
Ага,беломорская 77 пря зае... ой, отличная дорога во дворе
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Горожанин26 декабря 2017, 00:49
Башыгыз олы алтмышлы булса яныгыздагы проститутка Лары инде бэлки Китай суыртмас турыдан мечетка барыгыз шунда сезнэ сабалар тыгындырыр
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Горожанин26 декабря 2017, 01:36
Ужасно грязные дороги!повороты остановки всегда поршивые.где хотят там стоянку делают,что является предпосылкой сердечных потоплогий.мухаметзянов икрам.
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никита колобов26 декабря 2017, 01:44
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг ---- http://tok.pw/kachokdoma
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Горожанин26 декабря 2017, 01:45
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Горожанин26 декабря 2017, 02:59
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Горожанин26 декабря 2017, 04:22
В ответ на комментарий пользователя
ФК Рубин до сих пор не может оправится от его бездарного правления правления. Может спросить с него как он так просрал столько денег?
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Называйте вещи своими именами. Не просрал, а украл !
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