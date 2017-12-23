СМИ: казанцы испугались введения платы за парковку у ТЦ «Тандем»

Теперь там с утра закрываются все въезды на территорию комплекса, кроме одного - с проспекта Ибрагимова, где охранник спрашивает у водителей пропуск

В Казани на парковку у ТЦ "Тандем" по утрам перестали пускать автомобили, водители испугались скорого введения платы за парковку около торгового центра. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

Отмечается, что с утра закрываются все въезды на территорию комплекса, кроме одного - с проспекта Ибрагимова, где охранник спрашивает у водителей пропуск и поднимает шлагбаум лишь перед сотрудниками организаций, которые размещаются в самом "Тандеме".

По одной из версий, подобным образом администрация решила бороться с водителями расположенных неподалеку офисов, магазинов, а также Энергоуниверситета, которые оставляли авто на парковке и уходили на учебу или работу.

Однако эту версия опровергли.

- Мы не делим автовладельцев на своих и чужих, а въезд на парковку начали перекрывать до 9.00 исключительно по техническим причинам с приходом зимы. Утром на парковке работает снегоуборочная техника, машины ей мешают. Сотрудникам "Тандема" мы позволяем ставить автомобили и в это время, потому что их легко вызвать, если нужно передвинуть автомобиль. А всех остальных автомобилистов пускаем на парковку после окончания уборки, - сообщил начальник службы безопасности ТРК "Тандем" Николай Урусов, также опровергнув планы о возможном внедернии платы за парковку.