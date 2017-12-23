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СМИ: казанцы испугались введения платы за парковку у ТЦ «Тандем»

СМИ: казанцы испугались введения платы за парковку у ТЦ "Тандем"
16+
Фото: архив ProKazan
Теперь там с утра закрываются все въезды на территорию комплекса, кроме одного - с проспекта Ибрагимова, где охранник спрашивает у водителей пропуск

В Казани на парковку у ТЦ "Тандем" по утрам перестали пускать автомобили, водители испугались скорого введения платы за парковку около торгового центра. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

Отмечается, что с утра закрываются все въезды на территорию комплекса, кроме одного - с проспекта Ибрагимова, где охранник спрашивает у водителей пропуск и поднимает шлагбаум лишь перед сотрудниками организаций, которые размещаются в самом "Тандеме".

По одной из версий, подобным образом администрация решила бороться с водителями расположенных неподалеку офисов, магазинов, а также Энергоуниверситета, которые оставляли авто на парковке и уходили на учебу или работу.

Однако эту версия опровергли.

- Мы не делим автовладельцев на своих и чужих, а въезд на парковку начали перекрывать до 9.00 исключительно по техническим причинам с приходом зимы. Утром на парковке работает снегоуборочная техника, машины ей мешают. Сотрудникам "Тандема" мы позволяем ставить автомобили и в это время, потому что их легко вызвать, если нужно передвинуть автомобиль. А всех остальных автомобилистов пускаем на парковку после окончания уборки, - сообщил начальник службы безопасности ТРК "Тандем" Николай Урусов, также опровергнув планы о возможном внедернии платы за парковку.

Н. Вильданов, 24.12.2017, 13:18
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин24 декабря 2017, 13:31
ахаахахахах всех интересуют личные интересы)))
0
13
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герцог24 декабря 2017, 13:36
Какая важная проблема,испуг на лицах -потрясён
Что рухнет,рухнет в самом деле нетленный президентский трон
1
5
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Дармидонт24 декабря 2017, 13:40
Бесполезная новость для пассажиров общественного транспорта...
3
7
Согласны с автором?
Горожанин24 декабря 2017, 13:51
Сделать платную стоянку - изощрённый способ самоубийства для Тандема!
Лучший комментарий
6
21
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Горожанин24 декабря 2017, 14:07
Мы вам верим так верим:-D
3
3
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ага24 декабря 2017, 14:12
Администрацию Тандема понять можно. Наверняка, со всей близлежащей округи там паркуются, а не только посетители и персонал. Еще и жители рядомстоящих домов там же оставляют транспорт.
0
12
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Горожанин24 декабря 2017, 14:13
реально там снег убирают техникой, че в попах засверлило?
1
11
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Горожанинн24 декабря 2017, 14:41
Не испугались, а обосрались прямо
1
4
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СВАХА24 декабря 2017, 14:49
Это реально так, там с утра работает техника по уборке снега.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин24 декабря 2017, 14:52
В ответ на комментарий пользователя
Администрацию Тандема понять можно. Наверняка, со всей близлежащей округи там паркуются, а не только посетители и персонал. Еще и жители рядомстоящих домов там же оставляют транспорт.
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Почему нет? Ну пускай пустует тогда?!
0
1
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Горожанин24 декабря 2017, 14:54
В ответ на комментарий пользователя
Администрацию Тандема понять можно. Наверняка, со всей близлежащей округи там паркуются, а не только посетители и персонал. Еще и жители рядомстоящих домов там же оставляют транспорт.
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Просто рядом пустует платная парковочка;-)
0
5
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Горожанин24 декабря 2017, 15:00
В ответ на комментарий пользователя
Сделать платную стоянку - изощрённый способ самоубийства для Тандема!
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Да ладно. Цены на бензин растут, тазрводы все равно заправляются. Услуги на ЖКХ растут, люли все равно платят. Цены на общественный транспорт поднять до 50, народ никуда не денется, будет оплачивать.Так и здесь, сделают платной автостоянку, будут как миленькие оплачивать. У ТЦ модной семьи и ЦУМ стоянки платные, платят и не гу гу.:-D
0
3
Согласны с автором?
Горожанин24 декабря 2017, 15:01
В ответ на комментарий пользователя
Да ладно. Цены на бензин растут, тазрводы все равно заправляются. Услуги на ЖКХ растут, люли все равно платят. Цены на общественный транспорт поднять до 50, народ никуда не денется, будет оплачивать.Так и здесь, сделают платной автостоянку, будут как миленькие оплачивать. У ТЦ модной семьи и ЦУМ стоянки платные, платят и не гу гу.:-D
Развернуть
Платные после определенного времени, баклан
1
4
Согласны с автором?
Горожанин24 декабря 2017, 15:41
В ответ на комментарий пользователя
Сделать платную стоянку - изощрённый способ самоубийства для Тандема!
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Толпы покупателей не иссякнут. Не за чертой города же этот торговый центр.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин24 декабря 2017, 15:46
В ответ на комментарий пользователя
Да ладно. Цены на бензин растут, тазрводы все равно заправляются. Услуги на ЖКХ растут, люли все равно платят. Цены на общественный транспорт поднять до 50, народ никуда не денется, будет оплачивать.Так и здесь, сделают платной автостоянку, будут как миленькие оплачивать. У ТЦ модной семьи и ЦУМ стоянки платные, платят и не гу гу.:-D
Развернуть
Ага, вот и посмотри сколько посетителей в ЦУМе и модной семье и сравни с тандемом!
Не, ну конечно ходить то будут, но раза в два меньше.
0
2
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Горожанин24 декабря 2017, 16:35
В ответ на комментарий пользователя
Платные после определенного времени, баклан
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Соси, не отвлекайся.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин24 декабря 2017, 16:37
В ответ на комментарий пользователя
Ага, вот и посмотри сколько посетителей в ЦУМе и модной семье и сравни с тандемом!
Не, ну конечно ходить то будут, но раза в два меньше.
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В Тандем пеших больше посещает, чем на авто. Особенно молодёжь.Так что, таяк с двумя концами.:-D
0
0
Согласны с автором?
Горожанин24 декабря 2017, 17:09
В ответ на комментарий пользователя
Соси, не отвлекайся.
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Сам то любитель? Только честно.Мы никому не скажем
0
0
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Горожанин24 декабря 2017, 17:12
Однако эту версия опровергли.
так вы же сами и распространяете эти слухи господа редакторы!
балаболы вы!
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