Туристический автобус с жителями Татарстана, ехавший с родины Деда Мороза, попал в ДТП

ДТП случилось юго-западе Республики Коми, пострадали множество людей

На юго-западе Республики Коми сегодня ночью опрокинулся экскурсионный автобус Mercedes, который следовал по маршруту Великий Устюг - Чебоксары - Казань - Пермь, об этом сообщает ТАСС. Авария произошла в воскресенье около 03:00 мск на 10-м км дороги Куратово - Широкий Прилук в Сысольском районе.

Предварительно, водитель автобуса, который возвращался с родины Деда Мороза — из Великого Устюга — в Пермь и вез 49 человек (жителей Татарстана и Пермского края), не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В аварии пострадали 12 человек, шестеро из них - пять взрослых и один ребенок - госпитализированы в Сысольскую Центральную районную больницу. В хирургическое отделение больницы доставлены три женщины с открытыми черепно-мозговыми травмами, многочисленными ушибами и травмой позвоночника.

Состояние всех госпитализированных оценивается как средней тяжести.