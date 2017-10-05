Под Казанью водитель «шестерки» врезался в грузовик и погиб

В Верхнеуслонском районе Татарстана накануне вечером в ДТП разбился 33-летний водитель ВАЗ-2106, об этом сообщили в ГИБДД.

Предварительно, в 21.00 он на высокой скорости выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком "Ивеко".

- Водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия, - отметили в ГИБДД.