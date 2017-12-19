Стало известно, какие марки автомобилей стали самыми популярными в Татарстане

Самыми продаваемыми марками автомобилей по итогам 11 месяцем этого года стали Lada, Kia и Renault. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные «Автостата».

Так, лидером продаж по-прежнему остается Lada.

- Продажи машин этой марки увеличились на 24,4%. На втором месте прочно закрепились автомобили Kia. За 11 месяцев этого года их было продано 9 тыс штук. Третье место досталось новым «легковушкам» Renault. Своих владельцев нашли 7,8 тыс. машин этой марки, - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером республиканского рынка грузовиков по-прежнему остается российский производитель «КАМАЗ». На втором месте автомобили марки Mercedes, на третьем - Scania.

Так, по данным «Автостата», рынок новых легковых автомобилей за 11 месяцев текущего года вырос на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.