В Татарстане водитель на Nissan лоб в лоб столкнулся с вахтовой «Газелью»: погиб пассажир

В Нижнекамском районе Татарстана накануне вечером в ДТП погиб 45-летний пассажир Nissan Almera, которая столкнулась с вахтовой "Газелью", об этом сообщили в ГИБДД.

- В 16:20 в промышленной зоне Нижнекамска водитель Nissan выехал на полосу встречного движения, где в этот момент ехала "Газель". В результате столкновения на месте погиб пассажир, сидящий справа на заднем сиденье, - рассказали ProKazan.ru.

В аварии пострадали и другие пассажиры иномарки, у них зафиксированы различные ушибы. Их госпитализировали.

Данное смертельное ДТП оказалось накануне единственными дорожным происшествием с погибшим.