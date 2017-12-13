Госдума введет новую предельную норму алкоголя в крови водителей

В России вводится новая предельно допустимая норма содержания алкоголя в организме водителя: 0,3 грамма на литр крови. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении, пишет «Коммерсантъ».

Новая норма позволит наказывать нетрезвых водителей, которые находятся в бессознательном состоянии после дорожной аварии или не в состоянии сдать мочу.

По действующим правилам опьянение водителя регистрируется в несколько этапов. Сперва замер проводится алкометром, который должен показать не более 0,16 мг алкоголя на литр воздуха, потом у гражданина берут на анализ мочу. Такое правило ввел в 2015 году Минздрав.

Процедура забора и анализа крови предусмотрена в двух случаях: если водитель находится без сознания после аварии и если он не может в течение 30 минут сдать мочу. Согласно действующей редакции КоАП, результаты исследования крови не могут быть использованы для признания водителя пьяным.