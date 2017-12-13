В Казани на Горьковском шоссе «Лада» повисла на отбойнике

В Казани на Горьковском шоссе "Лада" 14-й модели сегодня утром повисла на отбойнике, сообщения об этом ДТП появились в соцсетях.

Предварительно, водитель "Лады" столкнулся с другим автомобилем, в результате чего его закинуло на отбойник.

Количество пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются.



