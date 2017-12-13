Казанские водители оказались самыми «светлыми» в России

В Казани водители, использующие "Навигатор", оказались самыми "светлыми" в сравнении с другими городами России - 66 процентов водителей, выбравшие голос из "Звездных войн", выбрали своим штурманом магистра Йоду и лишь 34 процента — владыку ситхов Дарта Вейдера. Об этом сегодня сообщил региональный представитель компании.

- Герои "Звёздных войн" подсказывают водителям повороты с ноября, но в Навигаторе есть и другие известные голоса: Василий Уткин, Фёдор Бондарчук, Гарик Харламов, Баста и Оптимус Прайм. Самый популярный из них — Бондарчук: 36 процентов казанцев предпочитают его другим знаменитостям, - рассказали в Яндексе.

При этом в "Навигаторе", помимо известных персонажей, есть и обычные штурманы: Оксана, Дмитрий и синтезированный системный голос. Самый популярный диктор России — именно Оксана, голос которой включается при установке приложения. В Казани она подсказывает дорогу 70 процентам водителей.