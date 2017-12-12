В Казани с начала года в ДТП погибли 42 человека

В Казани за 11 месяцев текущего года зарегистрировано 1836 ДТП, в результате которых погибли 42 человека и более 2 тыс человек получили ранения.

Как отметил руководитель Исполкома Казани Ильдар Шакиров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших снизилось на 16%, а количество ДТП — на 3%.

- По сравнению с общим количеством ДТП в городе, аварийность по вине водителей городского пассажирского транспорта не превышает 5%, снижение количества ДТП по вине водителя за 11 месяцев составило 20%, количество погибших снизилось на четверть, раненых – на 18%, - отметил Шакиров.

Так, в этом году в столице Татарстана было установлено более 250 дорожных знаков, 12 новых светофоров и 250 тыс погонных метров ограждений на сумму 51 млн рублей.